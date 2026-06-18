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Poručivao mi je pesme i govorio da me voli: Aneli krenula sa razotkrivanjem Janjuša! Uroš dolio ulje na vatru, pa napao Vanju! Trese se sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša.

Šta se to dešava između vas?

- Ništa apsolutno. On je Toši ispričao da sam ga budila. Sprdala sam ga u Odabranima zbog raskida. On je pričao nama kako smo mi svi katastrofa. Malo sam ga samo posprdala - rekla je Aneli.

- Nije imala pametnija posla, da se bavi sa Dušicom i Filipom, nego je došla kod mene - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- On je meni sinoć naručivao pesme kad Vanja nije bila tu - rekla je Aneli.

- Utripuje žena... Da hoću ja bilo bi opet nešto - rekao je Janjuš.

- Biće, biće, kako neće - rekla je Aneli.

- Više ne bih mogao sa njom ni te stvari. Većina ljudi misli da ja ne volim Vanju. Naš odnos je bio nikakav, nije trajalo nešto mnogo - rekao je Janjuš.

- Ja mislim da Janjuš Vanji neće preći prkeo svih reči, vređala mu je i ćerku. On drži do sebe. Ova osoba je strašna - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem li ti sve i popušiš mi k*rac - skočila je Vanja.

- T odj*bi. Ja mogu da je vređam, ali ti ne možeš. Ona mi Krunu nije psovala - rekao je Uroš.

- Kroz dve glave mi je govorio da me voli - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

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