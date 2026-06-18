DOBRO ZNAŠ KAKVE SMO PRIČE HTELI DA PAKUJEMO: Dačo uključio vređalicu, pa krenuo da razotkriva Kačavendu! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi i Dači Virijeviću.

- Ja kad bih ispričao o ovoj ženi ona bi tražila da izađe. Koliko je ova žena spremna daleko da ide da laže. Ona je bolesna. Ova žena je spremna da uradi sve na svetu. Ona je bila spremna na sve, a plakala je. Ona sada radi ono što sam je ja naučio, da pali ljude. Smrtno je zaljubljena u Janjuša. - rekao je Dača.

- Dača se silno rasplakao jer sam ja izjavila da je pozajmio pare Sofiji - rekla je Milena.

- Ti si spremna na sve. Ti vrlo dobro znaš kakve smo priče hteli da pakujemo pa nismo uspeli - rekao je Dača.

- On uporno govori da se on zakunuo pa ja. On ide na provokaciju. Ja ti nisam Luka. Ja ću na pušenje, a i ti ćeš - rekla je Milena.

- Stanija jeste skinula maske. - rekao je Dača.

- Kaži nešto konkretno - rekao je Anđelo.

- Njena inteligencija nije na zavidnom nivou. Sad vidite koliko ja utičem na Milenu Kačavendu - rekao je Dača.

- Stanija je onda skinula i Dači masku. Ti si nju branio od svakoga. Prodao si je zbog Stanije. Ona je za mene najveće smeće. I da je najgora treba da stane na njenu stranu. - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović