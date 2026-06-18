ŠTA SI DOŽIVELA MAJO?! Mića zgrožen Majom i Asminom šta iznose, pa Anđelo sasuo Mini sve u lice: Nikad se neće promeniti (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Asmina Durdžića.

- Zašto Maji u Eliti prelaziš preko svega, a napolju ne bi? - glasilo je pitanje.

- Ne može da dođe do sukoba kao ovde. Stvarno je mnogo volim. Često se pitam zašto joj opraštam - rekao je Asmin.

- Nisam mu dala da nastavi jer sam se naljutila. Prekinuo me je - rekla je Maja.

- Bolelo ju je. Preterali smo tu noć. Napolju joj neću praštati jer neće doći do ovoga - rekao je Asmin.

- Majo, tvoj tata sluša rečenicu da se je*eš ludilo. Šta si ti doživela Majo - rekao je Mića.

- Šta će ti ova Mina ona gleda samo da te uništi, ti zaslužuješ mnogo bolju devojku? - glasilo je pitanje za Viktora Gagića.

- Ne smatram da hoće da me uništi sem kad smo u svađi. U svaži želi da me uništi. Tad smo imali krizni period. Htela je da mi napakosti. Bila je jako povređena u tim trenutcima - rekao je Viktor.

- Apsolutno imaju pravo da ovako misle. Ja sam ga dovodila u crveno - rekla je Mina.

- Zašto u svoju svađu uvlačiš indirektno Anđela u svađu? - glasilo je naredno pitanje.

- Rekla sam samo da Viktor njemu pipa mišiće. Znam da pričaju o mišićima i ja sam bila u fazonu sad ću, pa mi je Boginja rekla da to ne radim. Znam da će njega to da izludi i povredi. Žao mi je zbog toga - rekla je Mina.

- Ko me je*e i treba tako da mi bude. Uzmi pravi mu za njega samog, a nemoj nekog drugog da uvlačiš. To je Mina. Ja sam nju otpisao kao drugaricu. Normalno da ću je otpratiti. Sa Minom sam svakako završio. Spustio sam loptu sa njom samo zbog Viktora. Smatram ga drugarom. Mina se ništa nije promenila u ljubavi i prijateljstvu. Uvaljuje u go*na ljude koji su joj pomogli. Pokazala je da je spremna da proda svakog i sve. Nikad se neće promeniti - rekao je Anđelo.

- Glupo mi je što je napravila bilo kakvu situaciju. Ne znam šta joj je bilo u glavi. - rekao je Viktor.

Autor: Teodora Mladenović