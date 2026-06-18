AU, KAKVA NOĆ! Aneli odbila Asminovo punomoćje, pa promenila odluku zbog osude, Stanija isponižavala Maju, a Luka i Janjuš OPTUŽENI da su Ahmićevoj priznali ljubav na IDENTIČAN način!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Tokom noći za nama, voditelj Milan Milošević, naoštren pitanjima, saznao je brojne tajne učesnika ''Elite''. Mnoge teme o kojima su danima ćutali su se potegle, te je istina izašla na videlo u pravi čar. Ono što je sasvim sigurno, emisija ''Pitaja gledalaca'', ponovo je odgonetnula mnoge stvari, koje će u sasvim sigurno uticati na dalji tok rijalitija.

Asmin Durdžić bez ustezanja je istakao da ponašanje svoje devojke Maje Marinković napolju ne bi tolerisao dugo, jer bi je blokirao svuda i samim tim onemogućio komunikaciju. Pored toga, on je pomenuo i njenog oca, Takija Marinkovića, ističući da nikada ne bi smeo da mu se obrati neprijatnim tonom.

Asmin Durdžić produbio je sukob sa Aneli Ahmić, te je priznao da je apsurdno to što bi Aneli Ahmić potencijalno želela da upozna Filipa Đukića sa njihovom ćerkom Norom. On je pored toga, opravdao to što je u u potpunosti spustio loptu sa njenim bivšim momcima, Markom Janjuševićem Janjušem i Lukom Vujovićem.

Stanija Dobrojević nije štedela reči kada je u pitanju Maja Marinković, te je ponosno istakla da je željna toga da bude poput nje, ali da nije dovoljno veliki potencijal, kao i da je njeno ponašanje veoma diskutabilno.

Učesnici ''Elite'' su optužili bivše momke Aneli Ahmić da gledaju u nju i između redova joj priznaju svoje emocije kroz stihove pesama.

Aneli Ahmić u jednom trenutku je odbila punomoćje Asmina Durdžića jer je zatražio da viđa Noru, kako bi to prihvatio, ali je već u narednom trenutku rešila da promeni odluku, jer je doživela osudu učesnika.

Maja Marinković i Aneli Ahmić počastile su jedna drugu žestokim uvredama, kao nikada do sad.

Autor: S.Z.