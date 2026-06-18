On ne gleda tuđe muzeje bivših ljubavi... Mustafa hitno reagovao nakon osuda njegovog sina: Da se svađa sa svakim Anelinim bivšim, ZARATIO BI S POLA JUGOSLAVIJE!

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', učesnici ''Elite'', osudili su Asmina Durdžića jer je pravdao svoje druženje sa bivšim momcima svoje nekadašanje partnerke Aneli Ahmić.

On je istakao da nema razlog da sa njima bude u neprijateljskom odnosu, a njegov otac Mustafa Durdžić na svom Facebook profilu, prokomentarisao je njegov stav, te ga je i odbrnio.

Mustafa je istakao da je suludo da se Asmin svađa i gaji neprijateljski odnos sa Anelinim partnerima, aludirajući na to, da bi spisak njegovih neprijatelja bio poduži zbog broja njenih partnera.

- Meni je najglupčje pitanje kad pitaju Asmina: ''Je l', normalno da nema sukob sa Janjušem, Lukom, Perom, Žikom, Marinkom, Edinom, Hasanom, Ivanom, Markom, Sranimirom, Zajkom...zbog svoje bivše?'' Pa ljudi dragi, da se on svađa sa svakim bivšim od svoje bivše, zaratio bi sa pola Jugoslavije i Evrope. Zato i jeste bivša, da ne bi ratovao. Nije Asmin NATO pakt da otvara front na svakom ćošku. Čovek gleda svoj život, a ne tuđe muzeje bivših ljubavi.

Autor: S.Z.