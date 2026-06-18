AKTUELNO

Domaći

On ne gleda tuđe muzeje bivših ljubavi... Mustafa hitno reagovao nakon osuda njegovog sina: Da se svađa sa svakim Anelinim bivšim, ZARATIO BI S POLA JUGOSLAVIJE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen/E-Stock/Rajko Ristić ||

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', učesnici ''Elite'', osudili su Asmina Durdžića jer je pravdao svoje druženje sa bivšim momcima svoje nekadašanje partnerke Aneli Ahmić.

pročitajte još

Planira da upozna Noru sa Đukićem: Asmin žestoko udario na Aneli, pa pokušao da ubedi da je normalno da se druži sa njenim bivšim momcima (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen, Facebook Printscreen

On je istakao da nema razlog da sa njima bude u neprijateljskom odnosu, a njegov otac Mustafa Durdžić na svom Facebook profilu, prokomentarisao je njegov stav, te ga je i odbrnio.

Foto: Facebook.com

Mustafa je istakao da je suludo da se Asmin svađa i gaji neprijateljski odnos sa Anelinim partnerima, aludirajući na to, da bi spisak njegovih neprijatelja bio poduži zbog broja njenih partnera.

- Meni je najglupčje pitanje kad pitaju Asmina: ''Je l', normalno da nema sukob sa Janjušem, Lukom, Perom, Žikom, Marinkom, Edinom, Hasanom, Ivanom, Markom, Sranimirom, Zajkom...zbog svoje bivše?'' Pa ljudi dragi, da se on svađa sa svakim bivšim od svoje bivše, zaratio bi sa pola Jugoslavije i Evrope. Zato i jeste bivša, da ne bi ratovao. Nije Asmin NATO pakt da otvara front na svakom ćošku. Čovek gleda svoj život, a ne tuđe muzeje bivših ljubavi.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

AKO KREVET NE ŠKRIPI, TU LJUBAVI NEMA: Mustafa ŠOKIRAN jer je Stanija birala CELIBAT umesto vođenja ljubavi sa Asminom! Uveren da mu je okrenula leđa

Domaći

ŽAO MI JE JER UVEK ISPADNE... Mustafa Durdžić se oglasio nakon Stanijine izjave da bi mazila i pazila Noru, porasla bi poput kvasca da čuje njegove re

Zadruga

IPAK NIŠTA OD POMIRENJA?! Nerio otkrio kako bi reagovao prilikom susreta sa Sitom i Groficom! (VIDEO)

Zadruga

TUĐE DETE SI IZVODILA IZ PORODILIŠTA! Uroš započeo svađu s Matorom oko energetskog pića, pa rešio da joj saspe sve u lice: LOŠ SI PRIJATELJ, DAČI SE Š

Zadruga

JEZIKOM SEČE KAO MAČEM! Anđelo uveren da Aneli ne spušta loptu sa Stanijom jer je gleda kao glavnu KONKURENCIJU! Izanalizirao njene postupke! (VIDEO)

Domaći

AKO SI MANGUP... Kristijan Golubović se javno obratio Filipu Caru, spreman da se suoči sa njim: ON JE POROČAN MOMAK... (VIDEO)