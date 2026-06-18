Selektivna amnezija mu ne da mira! Pogledajte šta je Asmin objavljivao o Staniji koju danas vređa bez milosti: Bila mu je raj, žena njegovog života... (FOTO)

Aktuelni učesnik "Elite 9", Asmin Durdžić, već nekoliko nedelja unazad brutalno se sukobljava za crnim stolom sa Stanijom Dobrojević, koju neretko vređa i "lepi joj etikete", a evo šta je ranije objavljivao o njoj, svojoj bivšoj verenici, koja mu je danas najgora!

Asmin je, naime, u nekoliko navrata za crnim stolom, žestoko izvređao Staniju nazvavši je raznoraznim imenima, dok ga ona, braneći sebe, nije uopšte štedela.

U nekoliko trenutaka je to uradio kako bi odbranio svoju devojku Maju Marinković, dok je sa druge strane to radio zbog ličnog sukoba sa njom, iznevši sav "prljav veš" iz njihovog odnosa, koji je šokirao milione gledalaca Elite, s obzirom na to da su svoj odnos predstavili kao savršen.

S tim u vezi, podsetimo se toga šta je Asmin na svom instagram profilu objavljivao za Staniju, uz njihove ili njene slike.

- U jakoj ženi je vatra. Ako je volite, zagrejaće vam ceo dom. Ako je zlostavljate, ona će vas SPALITI. This is STANIJA - napisao je na jednom storiju, dok je na drugom dodao:

Ti si razlog, nada i san, sve što sam ikada želio i cijeli život maštao...Alibaba Wife.Srećan 8. Mart.

Autor: pink.rs