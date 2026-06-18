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Otkrivamo: Evo zbog čega je Maja Marinković morala HITNO da napusti Elitu 9

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aktuelna učesnica "Elite 9" Maja Marinković danas je morala da napusti Belu kuću, a ekipa portala Pink.rs otkriva vam razlog njenog izlaska!

Maja Marinković, aktuelna učesnica "Elite 9", u ljubavnoj je vezi sa Asminom Durdžićem, a pre ulaska u rijaliti, ona se podvrgla estetskoj operaciji povećanja zadnjice.

Foto: TV Pink Printscreen

Ono što je zgrozilo i šokiralo kompletnu naciju jeste izgled Majine zadnjice, koju je operisala čak dva puta, pa joj je čak u nekoliko navrata i "pukla rana" na mestu gde je operacija izvršena. Konstantne komplikacije, problemi i bolovi koje Maja trpi zbog ove loše estetske korekcije koju je uradila u MD Medic-u kod Dr Dragana Milivojevića, samo su deo agonije koja prati Maju kroz čitavu ovu sezonu.

Naime, Maja je morala ponovo da napusti rijaliti kako bi otišla kod doktora zbog problema sa zadnjicom, a u nastavku pogledajte kako joj zadnjica izgleda.

Autor: pink.rs

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