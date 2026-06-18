PINK.RS PAPARACO! Na korak do Filipa Cara: Uslikali smo Poršelinu kako se baškari u Hrvatskoj, Maji Marinković NEĆE BITI DOBRO (FOTO)

Opa!

Bivšu učesnicu Elite 8, koja neretko izaziva haose u Beloj kući svojim oglašavanjima, Slađu Lazić Poršelinu zatekli smo kako se baškari u Opatiji u izazovnom kupaćem kostimu.

S obzirom na to da Slađa uživa na jednoj od najlukuznijih plaža i u jednom od prestižnih hotela na hrvatskom primorju, a pored nje nije zateknut niko - svi se pitaju da li je Sulejman i ovaj put odrešio kesu kako bi joj priuštio sve što poželi.

Takođe, pošto Opatija se nalazi na samo sat vremena vožnje do Crikvenice, sve zanima da li će se nekon odmora uputiti kod Filipa Cara, inače bivšeg dečka njene nekadašnje prijateljice Maje Marinković s kojim se neretko čuje putem video poziva.

Autor: A.Anđić