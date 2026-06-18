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CAR ME BOLJE POZNAJE: Maja opet veliča Filipa dok je u odnosu sa Asminom, učesnici ih ismevaju zbog njenog ljubomorisanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Maju Marinković.

- Filip Car ili Asmin Durdžić ko te bolje poznaje? - glasilo je pitanje.

- Filip me bolje poznaje jer smo bili duže zajedno, ali biram svog dečka - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od kad si ti onako zavoleo Filipa? - glasilo je pitanje za Terzu.

- Možda sam bi. Moj jedini ratni drug. Piću sa njim i napolju - rekao je Terza.

- Ti si rođena za zabavu i ples, pruži i nama zadovoljstvo - glasilo je naredno pitanje za Maju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne stignem da igram jer ne mogu da vidim šta on radi. Ići ćemo na žurke jer ja to volim - rekla je Maja.

- Ona samo treba da ima poverenje u sebe pa u mene i neće biti nikakav problem - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović

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