CAR ME BOLJE POZNAJE: Maja opet veliča Filipa dok je u odnosu sa Asminom, učesnici ih ismevaju zbog njenog ljubomorisanja! (VIDEO)

Šok!
U toku je emisija “Pitanja gledalaca” voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Maju Marinković.
- Filip Car ili Asmin Durdžić ko te bolje poznaje? - glasilo je pitanje.
- Filip me bolje poznaje jer smo bili duže zajedno, ali biram svog dečka - rekla je Maja.
- Od kad si ti onako zavoleo Filipa? - glasilo je pitanje za Terzu.
- Možda sam bi. Moj jedini ratni drug. Piću sa njim i napolju - rekao je Terza.
- Ti si rođena za zabavu i ples, pruži i nama zadovoljstvo - glasilo je naredno pitanje za Maju.
- Ne stignem da igram jer ne mogu da vidim šta on radi. Ići ćemo na žurke jer ja to volim - rekla je Maja.
- Ona samo treba da ima poverenje u sebe pa u mene i neće biti nikakav problem - rekao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović