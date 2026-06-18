AKTUELNO

Domaći

Pitali smo Groficu da li će Noru dovesti u Beograd: Zbog njenog odgovora sledi NAJVEĆA DRAMA Aneli i Asmina u Eliti!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen ||

Bivši nevenčani supružnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić već dugih devet meseci u "Eliti" nikako ne mogu da postignu dogovor u vezi ćerkice Nore, koju otac, zbog rata bivšom ženom i njenom familijom, nije video pune tri godine.

Međutim, poslednjih dana su ipak otišli korak napred. Naime, Aneli je zahtevala od Asmina da joj u prisustvu advokata potpiše punomoćje zahvaljujući kojem će nesmetano moći da putuje i prelazi granicu sa ćerkicom, dok je njegov uslov bio da mu, ukoliko joj traženi dokument potpiše, njena majka Jasmina Ahmić Grofica dovede u Beograd, kako bi mogao da je vidi odmah po napuštanju "Elite".

pročitajte još

NORA NEĆE DOĆI U BEOGRAD: Rat bivših parnera se nastavlja, Asmin i Aneli u nikad žešćoj raspravi oko deteta! (VIDEO)

Danas, tokom "Pitanja gledalaca", Asmin je posumnjao da Aneli želi da ga prevari da bi joj potpisao dokument, a da mu neće dovesti ćerkicu. Upitao se šta im je plan B, ukoliko se Grofica ogluši o Anelinu želju da joj dovede ćerku, a Aneli ga je uveravala da se ona pita, te da njena majka mora da je ispoštuje.

Foto: Pink.rs, Instagram.com, Privatna arhiva

Tim povodom kontaktirali smo Groficu, koja je u svom stilu odgovorila i svima jasno stavila do znanja da je ne interesuju Anelini i Asminovi dogovori u vezi sa ćerkicom.

- Samo ću reći - nemam pojma o čemu pričaju, mi uživamo u najmoćnijem gradu, a oni koji imaju nedovršen bazen neka kisele kupus u njemu - poručila je Grofica i ponovo uputila provokaciju na račun Durdžića.

Foto: Pink.rs

Autor: D.T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Jasmina Ahmić Grofica

#Nora

POVEZANE VESTI

Domaći

Asminova majka se oglasila nakon što je Aneli pristala da Nora i on urade DNK analizu: Vreme je da se reše sve dileme!

Domaći

ANELI JE TVOJA ŽRTVA, UNIŠTILA SI JE! Alibabina majka Mevlida očitala lekciju Siti: Najveće si ZLO, od tri muža NIJEDNOG NEMAŠ!

Domaći

Oglasio se Asmin nakon prvog susreta Aneli i ćerke Nore, pomenuo advokata i sud

Domaći

Durdžići žele da odvoje Noru od mame Aneli?! Asminov otac novim oglašavanjem zapalio mreže, evo šta će bivša snaja morati da mu potpiše!

Domaći

DOK SAM JA OPANKE NOSIO, TI SI BOSA TRČALA PO GROBLJU! Lukin otac Bajo urnisao Groficu: Mi smo časni i pošteni, a vi MALOGRAĐANI!

Domaći

Emotivno: Aneli Ahmić nakon deset meseci videla ćerku Noru - Evo kako je protekao njihov susret (VIDEO)