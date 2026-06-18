Pitali smo Groficu da li će Noru dovesti u Beograd: Zbog njenog odgovora sledi NAJVEĆA DRAMA Aneli i Asmina u Eliti!

Bivši nevenčani supružnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić već dugih devet meseci u "Eliti" nikako ne mogu da postignu dogovor u vezi ćerkice Nore, koju otac, zbog rata bivšom ženom i njenom familijom, nije video pune tri godine.

Međutim, poslednjih dana su ipak otišli korak napred. Naime, Aneli je zahtevala od Asmina da joj u prisustvu advokata potpiše punomoćje zahvaljujući kojem će nesmetano moći da putuje i prelazi granicu sa ćerkicom, dok je njegov uslov bio da mu, ukoliko joj traženi dokument potpiše, njena majka Jasmina Ahmić Grofica dovede u Beograd, kako bi mogao da je vidi odmah po napuštanju "Elite".

Danas, tokom "Pitanja gledalaca", Asmin je posumnjao da Aneli želi da ga prevari da bi joj potpisao dokument, a da mu neće dovesti ćerkicu. Upitao se šta im je plan B, ukoliko se Grofica ogluši o Anelinu želju da joj dovede ćerku, a Aneli ga je uveravala da se ona pita, te da njena majka mora da je ispoštuje.

Tim povodom kontaktirali smo Groficu, koja je u svom stilu odgovorila i svima jasno stavila do znanja da je ne interesuju Anelini i Asminovi dogovori u vezi sa ćerkicom.

- Samo ću reći - nemam pojma o čemu pričaju, mi uživamo u najmoćnijem gradu, a oni koji imaju nedovršen bazen neka kisele kupus u njemu - poručila je Grofica i ponovo uputila provokaciju na račun Durdžića.

Autor: D.T.