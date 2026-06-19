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ONA PLAČE BEZ SUZA I GLUMATA! Bivša učesnica Elite žestoko o Mini i Viktoru: Ona je njega stvorila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen/E-Stock/Rajko Ristić ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Pitao BiH za druga'', voditelji su u studiju ugostili Milicu Dugalić i Vesnu Ćuruviju, koje su komentarisale odnos Mina Vrbaški i Viktora Gagića.

- Ja poznajem Minu od njene 16. godine. Mina i ja smo bilče vrlo bliske. Ono što se dešavalo sa njenim privatnim životom i da je nagovore da kaže ono... Pratila sam tada njenu vezu sa Đeksonom. Sećam se da sam rekla da spava po ceo dan, a meni je neko i rekao: ,,Mico, ona radi noćnu''. Bile smo i kasnije bliske. Meni je nje žao. Njena majka je pokušavala na sve načine da odhrani nju i njenog brata. Ona je među najlepšim devojkama koja je ušla urijaliti. Ona pokušava sve da zaboravi šta je radila sa svojih 14 godina pokušavajući da partnera iskroji po svojim šavovima. Nije uspela u tome. Viktor je shvatio da on ne bi bio tu bez nje. Razlika stvara problem kada veza nije na mentalnom nivou. On nije dovoljno prošao svet da bi bio njen muškarac. On je sad za ubuduće napravio ime, klinke ga hoće i on će biti popularan. Ovo mu je bila karta za put - ispričala je Milica.

Foto: RED TV Printscreen

- On je dečko koji je željan svega. On je pokušavao sve. Mina je ušla u Elitu prelepa i prezgodna. Toliko je odavala utisak zrelosti. Ja sam mislila da je ona sve ono ostavila iza sebe i da se izdigla. Zar je Mini potrebno posle svega, čak je izbacila i onu pesmicu. Mentalno je slaba. Plače bez suza, glumata, nema gde, sramota je. Sve se tu skupilo. Nema šanse da voli ovog malog toliko. Ona je njega stvorila. Htela je da mu namesti pre neko veče da je gej. Ona može da mu se osveti. On prelazi preko svega. On je Maja muška. On hoće u desetku. On dečko hoda kao da je progutao kišobran - rekla je Vesna.

Foto: RED TV Printscreen

- Njih dvoje ne znaju zajedno dve prostoproširene rečenice. Sedeli su i kutali mesecima. Šta je očekivala, da će da je oženi? Mina zna da bude zlo, to joj je u krvi. - nastavila je Vesna.

Autor: Teodora Mladenović

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