SVI PROTIV SVIH, PALE MASKE: Letele najteže optužbe Kačavende i Stanije, sukob koji je tinjao između Luke i Asmina izašao na videlo, Aneli i Filip na prekretnici, pa Mina priznala ono što je krila! (VIDEO)

Gledanje snimaka obeležile brutalne svađe, raskrinkavanja i ljubavni zapleti!

Tokom večerašnje emisije „Gledanje snimaka“ atmosfera u Beloj kući dostigla je tačku ključanja, a učesnici su imali priliku da vide brojne situacije koje su izazvale lavinu komentara, sukoba i emotivnih priznanja.

Prvi haos nastao je zbog sukoba Milene Kačavende i Stanije Dobrojević, kada je Asmin Durdžić izneo svoje mišljenje i optužio Staniju da danima provocira Milenu.

- Stanija već sedam dana izaziva Milenu na sukob, a Milena kad je izvređa, onda svi skoče. Milena je branila Staniju jer je sa mnom u sukobu, a Staniji je trebala Milena - rekao je Asmin.

- Meni ne treba Milena - rekla je Stanija.

- Tebi trebam ja jer tebe nigde nema apsolutno, Maja i Asmin su te uglasili - rekla je Milena.

Situacija je ubrzo eskalirala uvredama, a u raspravu se umešala i Maja Marinković koja je otvoreno stala na Mileninu stranu. Maja je poručila da je Stanija licemerna jer danas koristi iste uvrede zbog kojih je nekada plakala.

- Imam apsolutno mišljenje kao Kačavenda, nemam problem da priznam i da kažem ako bih mislila da je Stanija u pravu. Stanija je plakala ovde kada sam je ja nazvala babom, a ona sada nju naziva Milenu babom. Došla ovde da zastupa žene i svoj brend, a onda naziva nju babom. Ona je mene molila za reklamu, nisam mogla da se spakujem za rijaliti koliko je bila dosadna. Mislim da Milena nije imala dobro mišljenje o Staniji, ali šta su očekivali kad je Stanija nju prva nagazila? - rekla je Maja.

Nakon toga prikazan je još jedan deo žestokog okršaja Maje i Asmina, a komentari ukućana bili su nemilosrdni. Dača je ocenio da između njih ne postoji emocija, već sujeta i takmičenje, te da oboje koriste sukobe sa drugim učesnicima kako bi opstali u fokusu.

- Između ovo dvoje ne postoji emocija, nego kompleks i sujeta. Njih spašavaju svađe sa Aneli i Stanijom jer su jedino tada njih dvoje složni, a kad njih nema onda se njih dvoje takmiče i svađaju. Maja ima taktiku da Asmina napravi monstrumom i navlači je da je udari, tu je isključivo samo takmičanje. Asmin sve u svađi i besu kaže šta ima, a sada je rekao da je mrzi i da će mu platiti sve pare koje je izgubila zbog njega - rekao je Dača.

- Rekao sam Maji da ako se još jednom desi svađa zbog gluposti, onda ću raskinuti s njom - rekao je Alibaba.

Veliku pažnju izazvao je i snimak na kojem Sofija Janićijević prenosi informacije o novoj svađi između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić. Tim povodom oglasio se Alibaba, koji nije štedeo Aneli, tvrdeći da ona ne voli nikoga iskreno i da bi bila sa bilo kojim muškarcem u kući.

- Aneli ne voli apsolutno nikoga. Ona je isti tip kao Maja i bila bi apsolutno sa svakim, to je takav tip. Ovde su svi muškarci u nekim pričama, ona nema s kim da bude - rekao je Alibaba.

- Koji god muškarac da njoj da pristupa, ona bi bila s njim. Ja gledam i sladim se, ona bi i s Lukom bila sada apsolutno. Mi čekamo dete i šest meseci smo zajedno, a ona priča da on nju voli - rekla je Anita.

Da je odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića i dalje jedna od glavnih tema, pokazao je njihov razgovor prikazan u emisiji. Filip je priznao da među njima postoji komplikovan odnos, da nisu u vezi, ali da ipak postoje stvari koje mu smetaju. Istakao je da je sam postavio određene granice i da zbog toga ne želi da zamera Aneli pojedine postupke.

- Komplikovana je situacija jer mi nismo u vezi, a opet ti smetaju neke stvari i ne možeš da zameriš nešto. Meni je ponos bitniji i neću neke stvari da joj zamerim, a opet sam i rekao da neću vezu. Imao bih da joj zamerim neke stvari, ali neću jer sam ja taj koji sam postavio neke granice. Ja sam totalno drugačijeg karaktera, ona je mnogo temperamentnija - rekao je Filip.

Pravi šok usledio je nakon snimka na kojem Sandra Todić i Anastasija Buđić komentarišu Hanu Duvnjak. Sandra je bez zadrške priznala da želi da osvoji Nerija, iako on ima porodicu, što je izazvalo burnu reakciju Hane. U celu priču uključio se i Nerio, koji je kategorično demantovao bilo kakvu romansu sa Sandrom i poručio da voli samo Hanu.

- Meni se Nerio sviđa, potrudiću se da ga smuvam do kraja - rekla je Sandra.

- Čovek ima ženu i dete, je l' si bolesna? - upitala je Hana.

- Trebali ste pustili klip kada mi je na zidiću izjavljivala ljubav, ali ja sam joj rekao da samo volim Hanu. Ako postoji klip gde sam se poljubio sa Sandrom, ja ću sebi odseći k*rac - rekao je Nerio.

Ni tu nije bio kraj dramama. Asmin Durdžić i Luka Vujović ponovo su zaratili pred svima, razmenjujući teške optužbe i prozivke. Njih dvojica otvorili su stare teme.

- Ja sam kriv što sam dozvolio neke stvari, ali Luka ne može da se pere - rekao je Alibaba.

- Ja se ne perem, evo ti si kriv što nisi video Noru - rekao je Luka.

- On i Aneli su hteli meni da pale kuću. Meni ide u korist sve ovo što Luka priča, zato ga i ne napadam - rekao je Alibaba.

- Dete nije htela da vidi Asmina, oni njoj pune glavu. Meni je Nora rekla: ''Taj čovek me ne zanima, zlo od čoveka''. Ja sam onda posle toga odložio Asmina za sutradan i mislio sam da je monstrum, a onda uđe Aneli i ljubi se s njim - rekao je Luka.

Za sam kraj emisije prikazan je razgovor Mine Vrbaški i Viktora Gagića, nakon što je Mina uporedila Viktora sa svojim bivšim partnerom. Viktor je priznao da mu takva poređenja smetaju, dok je Mina iznenadila sve iskrenim priznanjem da je pokušavala sebe da ubedi da može da prevaziđe određene stvari, pa je nesvesno pokušala da uzdigne sebe tako što će njega da spusti.

- Mislim da je jako glupo da ona pominje bivšeg i da ga poredi sa mnom. Ne znam šta bih rekao, već su me upoređivali s njim - rekao je Viktor.

- Ja sam htela sebe lažno da ubedim da ću moći da preguram neke stvari. Ja sam pokušala sebe da uzdignem, tako što ću njega da srušim - rekla je Mina.

Autor: Teodora Mladenović