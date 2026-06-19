KRISTINA JE CINKAROŠ I ŽENA SUMNJIVOG MORALA! Kristijan Golubović gori od besa nakon što ga je bivša prijavila policiji za pretnje: Pale teške reči!

Kristijan Golubović se oglasio na društvenim mrežama nakon što je otkriveno da ga je bivša nevenčana supruga Kristina Spalević prijavila policiji zbog pretnji koje joj je uputio preko poruka.

Prema pisanju Telegrafa, on je završio u stanici i izrečena mu je mera zabrane prilaska i komunikacije sa Kristinom.

- Ljudi, nećete verovati sad šta mi se desilo, Kristina Spalević, stari cinkaroš još iz Šapca, tako mi je govorio njen bivši dečko da je sarađivala sa policijom i da me namestila u zatvor. Upravo je otišla u policiju i prijavila me za uznemiravanje, to devojka radi kad joj nije po volji u razmeni naših poruka. Imam stotine poruka i intimnog sadržaja i ovakvih i onakvih, samo pre nepunih 20 dana. Tako da znate babe koje podržavate Kristinu da nikakav nasilnik nisam, da je uopšte ne uznemiravam, da je volim najviše na svetu, ali je prezirem što je cikaroš. Namešta ljude za nešto što nisu uradili. To mi radi već treći put, 150.000 dinara sam platio, zamalo završio u zatvoru, jednostavno pravi od sebe žrtvu, žena koja je sumnjivog morala, slika se kako se kako se slika. Tek ćete da saznate, sad me izazvala, tek ćete videti ko je Kristina Spalević - rekao je Kristijan Golubović.

Podsetimo, Kristina je u prijavi navela da joj je Kristijan slao preteće SMS poruke i da ju je uznemiravao. Policija je odmah reagovala i izrekla hitne mere.

Inače, nedavno je Kristijan javno ispričao da su pred krštenje sinova radili na trećem detetu, nakon čega se i ona oglasila naglašavajući da je bivši partner ne ostavlja na miru.

- Svaki dan slušam o sebi svašta! Čovek me ne ostavlja na miru! Znate li koliko treba živaca da prestaneš da reaguješ? Ne znam da postoji neko ko toliko pljuje majku svoje dece kao on! Kristijan je postavio standard i rekord u pljuvanju majke svoje dece - izjavila je Kristina.

Autor: M.K.