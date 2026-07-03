SRAMOTA ME JE DA BUDEM... Oglasio se Filip Car nakon što ga je Maja indirektno pomenula tokom sukoba sa Asminom! NACIJA JE ČEKALA NJEGOV SUD!

Evo šta je imao da kaže!

Tokom žestoke rasprave sa Asminom Durdžićem, Maja Marinković izgovorila je rečenicu koja je izazvala lavinu komentara. Naime, istakla je da je ono što je najviše privlači kod muškarca upravo plave oči, zbog čega su mnogi njenu izjavu protumačili kao indirektno pominjanje bivšeg partnera Filipa Cara, koji je poznat upravo po toj karakteristici. Rasprava između Maje i Asmina dodatno se rasplamsala nakon njene konstatacije.

Portal Pink.rs tim povodom kontaktirao je Filipa Cara kako bi čuo njegov komentar na spekulacije koje su se pojavile nakon Majine izjave.

Iako nije bio preterano raspoložen za razgovor, Car je kratko poručio:

- Nisam ispratio. Sramota me je da komentarišem te ljude. Sramota me je da budem u istom košu i da se pominjem u istoj konotaciji kao ti ljudi. Želim im sreću, zaslužuju jedno drugo - istakao je Car.

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Autor: S.Z.