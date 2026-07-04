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Od Crne gore do Železnika su moji glasači! Janjuševo urnebesno izlaganje, ubeđen da je pobednik Elite 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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U emisiji ''Sa mesta splačina'', Marko Janjušević Janjuš istakao je da će on biti pobednik Elite 9.

- Pusti ti se nešto i svi imaju pravo da komentarišu. Bitno je kako ti reaguješ. Ja vidim da su se susreli pogledi, ali namere ne vidim. Ja ne pljujem nikoga, samo iznosim svoje mišljenje. Boginja je izuzetak. Ko ti još treba? Ja sam izuzetak! - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš Stanijine reči da si najsujetniji? - pitao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ove godine nemam nijednu konkurenciju. Moje glasačko telo se povećalo puta tri. Ja sam jedini predstavnik tromeđe Bosne, Srbije i Crne Gore. Cela Crna Gora, do Zlatibora i Užica, da ti ne nabrajam dalje, to su sve moji glasači. Sad sam i zet Železnika! Ja imam ozbiljne glasače! Janjuš je neko ko ima glasačko telo od jadranskog mora do Zlatibora. Ove godine će predstavnik Prijepolja biti pobednik ovog rijalitija jer ja to zaslužujem. Još jednom, vidimo se u finalu, si ju - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić

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