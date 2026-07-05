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LAŽIBABA, JA ĆU TI DOĆI GLAVE: Maja uspela da smekša Asmina nakon maratonske rasprave, on je pitao da ga ORALNO ZADOVOLJI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ništa od raskida!

Maja Marinković razgovarala je sa Asminom Durdžićem o njegovom boravku u odabranima u momentu kada je tu prisutna bila Stanija Dobrojević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je, pi*ko, video si da nemaš prođu, a? - upitala je Maja.

- Majo, ja sam ti rekao šta ja sve mogu da radim, ali neću. Ja sam rekao da ako želim, mogu da snimam film ''365 dana''. To se desilo kada je Luka bio na garnituri, a ona(Stanija) je sedela na garnituri sa Anitom i smeškala se zajedno. Ja sam to za film ''365 dana'' rekao Luki, a ne njoj. Ona je očekivala razgovor sa mnom, mazala kremice sto puta, samo je čekala da joj se obratim, ali ja to nisam uradio. Ništa od toga nema - rekao je Asmin.

- Šta da ti je rekla ''ajde da razgovaramo'' - rekla je Maja.

- Rekao bih joj ''mrš u pi*ku materinu'' - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da ne, više nema priče sa ljudima ko se smeška iza mojih leđa sa mojim neprijateljima - rekla je Maja.

- Majo, opet si bahata, opet nemaš normalno ponašanje - rekao je Asmin.

- Nema komunikacije ni sa kim, samo to da znaš. Lažibaba, ja ću ti doći glave - rekla je Maja.

- Ajde sad da mi popušiš? - upitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma kakvi sad - rekla je Maja.

- Vidimo se u tri. Idem da spavam - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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