PORODICA TE GLEDA KAO BANKOMAT: Ivan komentarima urnisao bivšu drugaricu Aneli, pa je opisao kao nezahvalnu osobu, koja je SVAKOM prijatelju okrenula leđa: IZGUBILA SI SVE ŠTO MOŽEŠ DA IZGUBIŠ! (VIDEO)

Nije se libio da iskaže svoj stav!

Naredna koja je dobila budžet od ovonedeljnog vođe, Ivana Marinkovića bila je Aneli Ahmić.

- Meni su ovde razni ljudi govorili da sam ja bio tvoj poltron. Nije tako, ali svako ima pravo na to da iznese svoj stav i svoje mišljenje. Odgovarao sam Aneli dok sam branio njen odos sa Lukom, ali granica je pređena u jednom trenutku, kada je ona počela da ima animozitet, vrlo primetan prema meni, a potom i da mi vređa mrtvu majku. Video sam mržnju iz njenih reči. Aneli od tog trenutka nije osoba s kojom ja mogu da imam dobar odnos. Nisam ja Luka koji može da prelazi Terzi preko svega, kao i Terza njemu. Nisam naglo prešao na Asminovu stranu. Kada je reč o Asminu, neke stvari mi nisu smrdele kod njega, kao kod Aneli, kad sam malo više zagrebao ispod površine. Aneli, ti svojoj porodici služiš kao bankomat. Isto tako, ti si osoba koja ne poštuje ni svoju porodicu, ni svoje prijatelje. Nezahvalna si, veoma. Miću nikada nisi poštovala, samo si ga gledala kroz rijaliti i neku podršku, a on je bio taj koji je uvek iskreno bio tu za tebe. Mislim da si odvratna, grozna osoba. Stanija te je razbucala, pokazala si koliko si sujetna. Ona te već danima gazi, a nemaš nikakav odgtovor na to, jer se plašiš da ćeš time da izgubiš potencijalno prvo mesto. Svi znaju da je tebi to najveći cilja, da osvojiš prvo mesto. Imaš par drugarica novopečenih, sve koje si imala si izgubila. Izgubila si sve što si mogla da izgubiš - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.