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NE DOPADA MI SE KAKVA JE MAJKA I ŠTO ĆERKU UVLAČI U RASPRAVE: Lejdi Di OŠTRO prokomentarisala Aneli, pa otkrila da li smatra da su se iskre između Asmina i nje ugasile! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Pitao bih za druga'', voditelji Stefan Milošević Panda, Stefan Kandić Kendi i Naida Varupa ugostili su astrološkinju Lunu i nekadašnju učesnicu ''Elite 7'', Lejdi Di.

Lejdi Di prokomentarisala je turbulentan odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića i njihove učestala rasprave, te nije imala reči hvale za Ahmićevu.

Foto: RED TV Printscreen

Kako gledaš na odnos Asmina i Aneli?

- Ne dopada mi se način na koji Aneli funkcioniše sa svojim detetom i što uvlači svoju ćerkicu Noru stalno u rasprave sa Stanijom i Asminom. Konstantna potreba da obeća Asminu da će viđati dete, pa onda to porekne. Asmin i Aneli su imali priliku da se dogovore, ali godinama nikako ne mogu da uspostave dogovor i da nekako pronađu rešenje. Asmin i Aneli su uz lične korsiti ubacili dete u rijaliti, svojim svađama i raspravama. Verujem da postoje emocije i dan danas, ali postoji lampica iznad glave, da se bliži kraj rijalitija. Rijalti je tek sad počeo. Sugurno neki vid emocije, čim su bili zajedno nekoliko godina, živeli zajedno i oformili porodicu, ali opet, kao što sam i rekla, postoji jedna doza rijalitija i želje da se istaknu, zato se depavaju nesuglasice konstantno među njima, to je tako.

Foto: Pixabay.com/INSTAGRAM.COM/E-STOCK/ČASLAV VUKOJIČIĆ

Autor: S.Z.

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