NA KRAJU ISPADA DA IMA PLANKTONA U GAĆAMA! Bivši učesnik Elite srozao Asminovu muškost, potkačio Staniju, pa dao sud o Maji i Aneli! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiji ''Pitao bih za druga'' putem video-pozivao oglasio se nekadašnji učesnik ''Elite 7'', Ramiz Gusinac, koji je prokomentarisao aktuelna zbivanja u Beloj kući.

Kako gledaš na rasprave Maje i Asmina?

- Odnos je neki ludački, ali takav je kakav je. Maji svaka čast, i treba da ga šamara još više, samo da ga ne promaši. Znate kako, kad čovek sebi dozvoli da se onako žena prema njemu ponaša, i treba da mu se dešava to. Ja povlačim svu podršku koj sam mu nekad davao, nije je zaslužio, jer mi se ne dopada to kako ne on ponaša. Što ga više gledam, mislim da je Aneli u pravu za neke stvari koje je rekla za njega. Mislim i da je Asmin jedan veliki lažov. Što se mene lično tiče, mislim da Maja treba da nastavi da šamara Asmina, Aneli bih voleo da povedi. Stanija neka izvisi, pominjala je čokoladu koju joj je Anđelo obećao deset puta. Ja bih joj kilo čokolade kupio, samo da ćuti da ne priča više o čokoladi i svemu, koliko je dosadna. Stanija mnogo kuko, kao da je neka žrtva, kakva neka žrtva?! Stanija je uzela Asminu pare, uživa.

Asmin je ušao u rijaliti kao stamen i čvrst muškarac, ljudi su imali strahopoštovanje kada je reč o njemu, dok sada, kada ga gledamo, Maja je počela da ga dresira, kako mnogi učesnici govore. Šta se njemu desilo?

- Maja se ponaša prema svakom muškarcu isto. Nema on herca da isprati sve to. Busa se on mnogo, a na kraju jedno veliko ništa ispadne. Na kraju ispade da ima ''planktona'' u gaćama. On nema dva prsta obraza, jer da ima, ne bi dopustio da ga pljuju svi. Pljuju ga i Stanija i Aneli i Maja.

Autor: S.Z.