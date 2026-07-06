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Milica Veličković dobila Terzu na sudu! Ovo su detalji presude, uvrede će joj papreno platiti (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković podnela je tužbu protiv bivšeg verenika Borislava Terzića Terze zbog uvreda i kleveta koje je o njoj izrekao u prethodnoj sezoni "Elite", a sada je sud presudio u njenu korist!

Milica je presudu objavila na svom nalogu na Instagramu.

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Kako se navodi, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom se tuženi Terza obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti, tako što je izneo neistinite tvrdnje o tužilji u "Eliti 8", isplati tužilji određeni novčani iznos sa zakonski zateznom kamatom u roku od osam dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Foto: Pink.rs

Osim toga, nalaže mu se da demanti objavi u svim medijima koji su tada preneli njegove izjave o Milici, koje su predmet spora, ali ni to nije sve - prema odluci suda, moraće da joj nadoknadi i sve troškove parničnog postupka.

Nema sumnje da će Terza burno reagovati kada bude saznao da ga je bivša dobila na sudu, ali i kada shvatio da ovo nije jedini pravni postupak koji je protiv njega pokrenula.

Foto: Instagram.com

- Tek smo počeli - napisala je Milica u objavi na Instagramu.

Autor: D .T.

#Borislav Terzić Terza

#ELITA

#Milica Veličković

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