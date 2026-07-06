Milica Veličković dobila Terzu na sudu! Ovo su detalji presude, uvrede će joj papreno platiti (FOTO)

Bivša učesnica "Elite" Milica Veličković podnela je tužbu protiv bivšeg verenika Borislava Terzića Terze zbog uvreda i kleveta koje je o njoj izrekao u prethodnoj sezoni "Elite", a sada je sud presudio u njenu korist!

Milica je presudu objavila na svom nalogu na Instagramu.

Kako se navodi, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom se tuženi Terza obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti, tako što je izneo neistinite tvrdnje o tužilji u "Eliti 8", isplati tužilji određeni novčani iznos sa zakonski zateznom kamatom u roku od osam dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Osim toga, nalaže mu se da demanti objavi u svim medijima koji su tada preneli njegove izjave o Milici, koje su predmet spora, ali ni to nije sve - prema odluci suda, moraće da joj nadoknadi i sve troškove parničnog postupka.

Nema sumnje da će Terza burno reagovati kada bude saznao da ga je bivša dobila na sudu, ali i kada shvatio da ovo nije jedini pravni postupak koji je protiv njega pokrenula.

- Tek smo počeli - napisala je Milica u objavi na Instagramu.

Autor: D .T.