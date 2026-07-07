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Osetila sam stari poznati pogled koji se nije desio ovde: Teodora smatra da je Asmin ciljano sačekao Staniju ispred Odabranih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nastupila tenzija!

U toku je emisija ''Pretres nedelje''sa Milanom Miloševićem koji je dao reč Jovani Tomić Matori.

- To se spontano desilo i to je iskrena reakcija. Apsolutno se oboje peru. Ja u sa rasulom sa ddevojkom i ja da dokazujem da mogu da vrtim bivšu devojku. A onda Stanija koja kaže Maji pusti ga 5 dana. Nastavljanje posle nečeg spontanog. On je nastavio da pecka. Mislio je na tih 365 na s*ks. Oni nisu imali reakciju ''ajde beži'', to se desilo spontano i samim tim je to iskreno. Ova priča to samo malouman može da poveruje. - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti misliš da ću ja njega sad da branim? Zna on da će oni meni da prenesu. On je moja adresa jer sam sa njim u vezi. Ja kad bih videla bivšeg možda bih se i ja refleksno nasmejala. Ja ga ne opravdavam- rekla je Maja.

- Blamiraš se time što si išla da razgovaraš sa Stanijom. Srozavaš se - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kao muškarac da se pravdam, boli me k*rac. Maji ako nešto ne štima neka odšeta - rekao je Asmin.

- Nije spontano sa obe strane. Asmin je neko ko dobro prati situaciju. Pratio je bivšu Aneli kako se ponaša i kreće. Dobro je ispratio da ona non stop odlazi u Odabrane. On je nj čekao i nije spontano sa njegove strane. On je zurio u nju celo veče, to je istina. On je davno shvatio šta je izgubio i zarad čega. Sa Boga na groba. Znao je da ona ide u Odabrane da se sređuje. On je nju čekao 1/1. Sačekuša je zagarantovana sto posto. Njegova reakcija je ushićema i srećna.

- Osetila sam stari poznati pogled koji se nije desio ovde - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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