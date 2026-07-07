Sve karte bačene na crni sto! Stanija otkrila detalje SMEŠKANJA sa Alibabom, učesnici ga DEMOLIRALI, Maja se tek sprema DA MU NAPRAVI PAKAO!

Haos u emisiji.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, a voditelj je pokrenuo temu Stanijinih i Asminovih osmeha ispred Odabranih, koji su se desili pre nekoliko dana.

- Išla sam ka Odabranima. Kako sam žurila i odavde se ne vidi u kom trenutku ko stoji na vratima. Mi nismo imali ovakav pogled od mog ulaska. Ja kad sam prošla bila sam u šoku i nasmejala se od šoka jer je izgledalo kao sačekuša. Anita je odmah dobacivala. Luke se u tom trenutku ne sećam. Asmin je spominjao film 365 dana. Tražio je čitavo veče moj pogled. Gledao me je direktno u oči i tražio pogled. Meni je bilo neprijatno. Plašila sam se tih sitnica. Plašila sam se da mi ne priđa za sto jer sam sedela sama. Luka i Anita su sa njim dobri. Rekla sam Dači da mislim da će mi prići i da on kuva, da ne ostanem sama. Mene njihova veza ne zanima. Volela bih da je ovaj raskid duže trajao da bi se neke stvari pokazale. Asmin kad bi ustao ovde da se bori sam za sebe da bi me oprao zauvek, za života. Ja sam se davno pomirila sa tim da od toga nema ništa - objasnila je Stanija.

Nakon Stanije Dobrojević, voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi izneo svoju stranu priče o smeškanju sa Stanijom ispred Odabranih.

- Ja ću da budem iskren...Ja sam pokazao naciji da bi Stanija sa mnom razgovarala - rekao je Asmin, a potom je pokazao kako je bilo:

- Ja sam pušio i gledao sam da li je obezbeđenje tu i da li će Maja da izađe. Ja ne znam ko ide odande i Stanija prilazi meni i do lica mi prilazi...Odjednom mi prilazi i dođe mi do face, imao sam mrtav hladan pogled, ona mi se nasmejala, ja sam bacio cigaru, ona je prošla - rekao je on.

- Znači ti se nisi Staniji nasmejao - pitao je Milan.

- Ne. Ja sam bio mrtav hladan, sklonio sam se da prođe. Bacio sam cigaretu, nasmejao sam se kasnije kada je otišla. Legao sam na stomak na krevet, pričao sam sa Hanom oko Maje, nisam ni dobacivao Staniji. Ona dobacuje, pokazuje prstom na mene i govori: "to su njegove fore, hoće da igra igrice i da tera inat" - rekao je Durdžić.

Sve je želeo da prokomentariše i Luka Vujović.

- Kako si ti uopšte to video? - pitao je Milan.

- Stanija se spakovala i otišla u izolaciju. Asmin je tu noć bio stava da se nikada neće pomiriti sa Majom. Nisu ostali ni on ni Stanija imuni. ja sam hteo da idem ispred na cigaru, Anita je sedla na krevetu i rekla ''au kakva scena''. Vidim Staniju kako se smeje i izlazim i govorim ''je l' realno''. - ispričao je Luka.

- Dokazao sam da Stanija Dobrojević nije imuna na mene. Ovo je kazna i da je pecnem - rekao je Asmin.

- Ja sam počela da pričam Maji, ali mi je Luka zabranio jer se ne mešamo. Kako sam ja Luku gledala, vidim scenu kako Asmin puši i kako se smeju. Stanija ulazi i nastavlja da se smeje, a Asmin nastavlja da puši i smeje se kao da mu je bilo drago. Njih dvojica se sakrili i smeju se kao ludi. Asmin leže u krevet i smeje se. Asmin me je pitao da li je mogao da priča sa njom. Taj susret je bio neočekivan. Stanija i ja smo se isto tako dan pre sudarile ali se nismo smejale - rekla je Anita.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković, kako bi dala sud o smeškanju Asmina i Stanije u Odabranima.

- Kada sam došla u Odabrane, on mi je rekao: "bio sam na vratima, Stanija i ja smo se susreli, nasmejala mi se, a posle sam ja kada je otišla". Vidi, biću iskrena, da, smatram da me je celu noć provocirao kada je dobacivao Mići da je ona u pravu, pa viri i gleda šta ja radim, pa kada je došla Sofija ustao je i otišao je da hrani labuda. Ja kada ovo čujem, vidi, Asmin je manipulator, mislim da se nasmejao, ali mislim da se i ona nasmejala, on je kvaran kao šupalj zub. Anita je meni rekla ovu verziju, ja sam videla da Anita mene ne laže, videla sam da Luka hoće da smulja i da ga odbrani. Ona kaže da sam blam što legnem posle svih tih uvreda...I on je kriv i ona, ne možeš od šoka da imaš reakciju da se smeješ, a ne može ni on - rekla je Maja.

- Maji je danas rekao: "ja sam dokazao ovim da mogu da pričam sa Stanijom kada god hoću iako sam je vređao" - rekao je Milan.

- Ovo što sam uradio, uradio sam namerno Maji da vidi šta mogu da uradim - rekao je Asmin.

- Zatičem Daču i Maju na mostiću, kaže: "zamisli prišao je da mi kaže da je osmehom dokazao da može da priča s tobom", ja sam joj odmah rekla da pusti par dana da dokaže da li može da me vrati - rekla je Stanija.

- Ja da ne volim Maju, da volim Staniju, misliš li da li bi prešao preko stvari koje je Maja rekla za moju porodicu?! Kao malo dete plačem, ko je mene video da plačem?! Mene zanima Maja...Sve što moja mama kaže za Maju, ima pravo da kaže, kao što ima i Taki, mi smo to sami priredili, mi smo njih uvukli u naša go*na. Ne mogu mami da se obratim od sramote - rekao je Asmin.

- To se spontano desilo i to je iskrena reakcija. Apsolutno se oboje peru. Ja u sa rasulom sa ddevojkom i ja da dokazujem da mogu da vrtim bivšu devojku. A onda Stanija koja kaže Maji pusti ga 5 dana. Nastavljanje posle nečeg spontanog. On je nastavio da pecka. Mislio je na tih 365 na s*ks. Oni nisu imali reakciju ''ajde beži'', to se desilo spontano i samim tim je to iskreno. Ova priča to samo malouman može da poveruje. - rekla je Matora.

- Je l' ti misliš da ću ja njega sad da branim? Zna on da će oni meni da prenesu. On je moja adresa jer sam sa njim u vezi. Ja kad bih videla bivšeg možda bih se i ja refleksno nasmejala. Ja ga ne opravdavam- rekla je Maja.

- Blamiraš se time što si išla da razgovaraš sa Stanijom. Srozavaš se - rekla je Matora.

- Ja kao muškarac da se pravdam, boli me k*rac. Maji ako nešto ne štima neka odšeta - rekao je Asmin.

Maja Marinković ušla je u novi sukob za vreme reklama sa Asminom Durdžićem.

- Što si plakao - pitala je Maja.

- Što sam se pomirio, sramota me je, bolje da se raziđemo. Aj još jednu grešku da vidim, pa ćeš da vidiš što sam plakao - rekao je Asmin.

- Foliranti jedni, sramota me je za situacija, nije za ovo, jer ti sada spinuješ priču - rekla je Maja.

- Trebala si da kažeš da se ne mirimo i da nećeš da prelaziš preko ovoga, bolje ćuti - rekao je Asmin.

Dok su reklame u toku, Asmin Durdžić i Borislav Terzić Terza komentarisali su Alibabinu vezu sa Majom Marinković, sve dok se ona nije umešala i nastao potpuni haos.

- Terao sam posle inat. Nisam hteo nikako da se mirim sa njom. Drži se Ivana Majo, mene se otkači - rekao je Asmin.

- Što nisi pričao? Meni si rekao da je situacija bila drugačija - rekla je Maja.

- Neka puste klip. Slao sam Hanu kod tebe - rekao je Asmin.

- Ti znaš da ću ja tebi za ovo vratiti - rekla je Maja.

- Ili me poštuj ili me ostavljaj - rekao je Asmin.

- Ja tebi sve opraštam - rekla je Maja.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao smeškanje Stanije i Asmina.

- Dača mi je ispričao šta se desilo. E ovako, Stanija je u pravu kada kaže Maji, toliko je jadno i bedno da Maja dozvoljava, kao i Aneli pre neko veče, sada njoj Stanija njoj govori kao: "polako, ćuti". Ovo je Stanija u pravu da bi ona nama pokazala da Asmin ne može da je vrati, to je nedokazivo jer se nije desilo. Oboje ste sada dokazali da imate potrebu da nama objašnjavate i dokazujete. Ja nikada nisam govorio da nekoga mogu da vratim ako imam drugu devojku...Ovo da se desilo pre dva meseca, Maja bi mu je*ala majku, ali se Asminu namestilo da je došao u situaciju da Maja ništa ne sme da mu kaže. On je dokazao da može da ti radi šta hoće i da ga boli ku*ac za tebe, a ti si njemu oprostom pokazala da ne možeš bez njega. Tebi je Stanija glavni problem. Da li je Stanija ovo namerno uradila?! Ni to ne mislim, sve ti je na dlanu bilo da se ovo desilo, pokazala je da ti ponovo uteruje ku*ac time i da je u fazonu: "ovaj bi se ponovo pomirio sa mnom" - rekao je Ivan.

- Ja da Maju ponižavam nešto, ne bih se pomirio sa njom, da joj dokazujem, ne bih se pomirio, tako da je ovo Stanijin kanal, ne Majin. Ja Maju samo molim da mi pokaže da se pokajala, sve ostalo me boli ku*ac - rekao je Asmin.

- Šta je moj kanal, a ne Majin?! Ti si je izvređao kao stoku, kao i Takija, pa je izj*bao, ovo je Majin kanal, pop*šala je Takija - skočila je Stanija.

- Svi mislimo da se on sveti Takiju, to mi je najlogičnije rešenje...Stanija, sada nam ti nisi pokazala, kao branite jedno drugog, da imaš taj stav. Nakon toga, da ti pričaš sa Majom?! Njemu se samo otvorila mogućnost, zna da Maja više ne sme ništa da mu kaže. S obzirom da njegovi roditelji često hvale Aneli i Staniju, on je rekao roditeljima: "odreknite me se" i sve to, to bi trebalo da mu najviše zamere. Ja mislim da oni misle da Maja igra igru i da on to zna, da im indirektno govori da ne shvataju ozbiljno jer voli i dalje ovu ženu (Stanija) - rekao je Ivan.

Milan Milošević, voditelj emisije "Pretres nedelje", dao je reč Dači Virijeviću kako bi dao sud o Asminu i Staniji i njihovom smeškanju ispred Odabranih.

- Ja neću nikoga da poštedim večeras. Meni je bilo čudno to, pitao sam Staniju, narod je rekao napolju da bi se oni za 24 sata pomirili, znači da je ta situacija bila čudna. Po tebe je gore da je spontana situacija. Sada ću da objasnim šta je ovaj monstrum radio to veče, nisam hteo da ti kažem ništa, jer si se tresla. Što se tiče ovoga, Stanija i ja smo posle emisije otišli na dok i rekao sam joj da treba da očekuje od tebe, jer si seo i rekao: "ove dve ku*ve su mi vređale porodicu, Stanija nije", pričao je u bradu, sve vreme je Staniju hvalio, što znači da to nije radio u inat. Rekao sam joj da treba da očekuje da će da priđe, meni je Stanija rekla da ga pustim, da ga ne diram, da ne sprečavam ni tebe, a ni njega, da treba da ga pustim da pokaže pravo lice...Ona je meni rekla da treba da se pusti pet dana da pokaže neke stvari, a to je da je sve radio u inat Maji. On je sve vreme pratio gde Stanija ide, čekao je tu Staniju da dođe. Ja Asmina poznajem, kao kada smo se Asmin i ja smeškali kada pogleda u tebe, pa ga ti odbiješ, pa se tako on nasmejao i sada - rekao je Dača.

- Ja ne spinujem priču, ja kažem da su oboje krivi - rekla je Maja.

- On je rekao: "ja sam navukao Aneli, jer je legla sa mnom", on je sada potvrdio sve priče za mamu, za tatu, za sestru...Ja sam rekao Staniji da treba da te pusti da je braniš. Majina i Asminova svađa, oni kao da se lože na to. Maja izgleda kao da tera inat Takiju, meni je to bolesno - rekao je Dača.

- Unakazila sam ga jer me je iznervirao za Takija, žao mi je - rekla je Maja.

- Rekao sam da imam telefonski poziv kada se svađaju, ali naravno da nemam - rekao je Asmin.

- Mora da shvati da ku*va fanatična bolesna...Ta zgrada u kojoj živim, to je nova zgrada, čovek od kog sam kupila stan, to je Takijev prijatelj, a njegov rođeni brat, to je njegov stan. Taj stan je meni prodao, dok sam ja bila ovde, iz dva dela se rešavalo. Stan je na moje ime, to je moj stan. Meni je žao što ona radi kao spremačica koja se*sualno opšti sa gostima i iznuđuje novac od rijaliti učesnika da bi prehranila sina...Jako mi je žao zbog svega što sam rekla, reči su izgovorene, posle tih reči nazad nema. Emocija je bila jača, ja sam rekla da ne bih mogla da podnesem da ga vidim s bilo kim. Ja znam da on to meni nikada ne bih uradio, ali sve devojke ne mogu očima da me gledaju, mrze me, čast izuzecima. Svako je pokušavao ovde da mi spletkari. Iskreno sam se pokajala. Ja sam sve i svašta pričala da bih ga povredila, to je bilo kada je vređao Takija. Ja ne mogu da se perem od ovoga, samo mogu da kažem da do kraja se potrudimo da ne izgovorimo nijednu ružnu reč - rekla je Maja.

- Što se tiče ovo dvoje ljudi, oni se lože kada vređaju jedno drugom porodice, ako ti posle šest sati imaš se*s sa osobom koja ti je rekla da ti se tata je*e sa sestrom, pa šta je to?! Nije Asmin mogao da se osveti Maji flertom sa Stanijom, Asmin je sve vreme ćutao dok je njega Maja vređala. Jeste njega bio blam jer je pričala da mu je gurala ono u du*e, on je smišljao šta će da uradi. Takiju se neće osvetiti tako što će biti sa Stanijom, nego tako što će reći da je incest otac, pa će da je je*e - rekao je Dača.

Milena Kačavenda je nakon pljuvanja prišla Asminu Durdžiću kako bi se obračunala sa njim.

- Asmine, ostavi je na miru, ona je žensko - rekla je Maja.

- Je*em li ti sve što imaš, je*em li ti familiju. Svaki dan ću da ti zagorčam dok si ovde - rekla je Kačavenda.

- Napolje ku*vo - rekao je Asmin.

- Promeniću ti lični opis, mama te neće prepoznati - ponavljala je Kačavenda.

U toku emisije ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, drama za crnim stolom se nastavila.

- Ovaj ne može da prežali što je nisam je*avao. Stanija te je spasila svojim ulaskom da ne pričam o tebi - rekao je Asmin.

- Čuli smo da ti Maja maže bebi ulje i da ti gura bodi mist u bu*lju. Buljoberu bolje vidi šta ti je devojka pričala. Treba da se odnese bodi mist na veštačenje da se vidi da li ti je bio u b*lji. Sve si Majo bila u pravu - rekao je Dačo.

- On se i dalje nije obratio Neni Opoziciji - rekla je Milena.

- U petak je bilo i Majino i Asminovo uništenje. Unakazili su porodicu. Maja je pokazala da je za Takija boli uvo i da ga je lažno branila. To si pokazala kad si legla sa njim u krevet. unakazial si samu sebe još više, pogubila si se. Dovela si sebe u situaciju da ne možeš više da braniš svog oca. Sama sebe si pogazila. Asmine, sam si rekao da si pop*šao po roiditeljima, a to je mala reč. Najviše se svetiš nešto za svoju porodicu. Nemaš pravo nikome za bilo koju psovku ovde. Sebe ste unakazili, uništili. Vaše porodice nemaju više limit. To nikad u rijalitiju nije bilo, takav rat porodica, i na to ih još više unakazite. Najpoubije stvari po vas ste rekli. Za vas je blam mala reč. Ovo nije ljubav, ni opesija, ni inat nije opravdanje. Ne mislim da Maja više tera inat Takiju, Filipu Caru. Ti si u galvi prelomio u radiju i tad si presekao. Ovo što radiš sa Majom je tvoj izbor da je dokusuriš i poniziš. Oboje mrzi. Ja Asmina poznajem ovde 10 meseci. Maji znam da nije dobro, ali ona ne staje jer imaju jednu osobu kojoj teraju inat, Staniji. To im je najveći poraz da se odvoje. - rekao je Bebica.

- Zaslužila si za bodi mist večeru u Budvi sa kabrioletom - dodala je Aneli.

- Maja je donela ulje novo kojeg pola fali. Njemu ne smeta i prelazi preko toga. Sad više ne možeš da se opereš od advokata i što ti je Maja pisala na krevetu da si p*der. To ti ostaje i provlačiće ti se svaki put u raspravi. Ostaće ti to zauvek. Vi ste unakaženi. Kad vam kažu da ste blam to treba da vam bude pohvalno. - nastavio je Bebica.

- Stanija je trebala da kaže Asminu milion stavri da je to ne interesuje. Osmeh je znak pozitive, a ne negative. Tebi da nije stalo ti bi mu rekla beži. Šta ste slagali videćemo kada dođe klip. Oboje ste se tome obradovali i smejali. Asmin je najveći folirant na zemaljskoj kugli. On živi ono što je sanjao ceo život. Ti si prodao porodicu, sebe, sestru, sve zarad klipa. Ti si jedna mala ništarija, jedno ništa. Ne ceniš majku ni sestru, ne ceniš nikoga. Ti si smešna figura. Ti si se sam prosuo. Dača te je unakazio, a ništa ti nije loše uradio. - rekao je Mića.

Autor: R.L.