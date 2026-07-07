Izbor nije bio lak! Ivan Marinković odlučio ko su NAJPOKVARENIJI učesnici, oni će ove nedelje biti Odabrani! (VIDEO)

On nema problem da im saspe sve u lice.

Novo pismo stiglo je na adresu Bele kuće, a Ivan Marinković, ovonedeljni vođa, pročitao ga je pred svima.

- Draga Elito, sada će vođa odlučiti ko će biti Odabrani, po svom sopstvenom mišljenju Ivan će izabrati osam učesnika koji su po njemu najpokvareniji - pisalo je u pismu, a onda je Ivan počeo da bira.

- Dača broj jedan, sa toliko malo godina... Osoba kojoj sam rekao još juče da je jako kvarna, a dao sam joj poslednjoj budžet, je Mina Vrbaški, pokvarena do srži. Anđelo, Apolon sa Zvezdare, najbolji muškarac na svetu, nije, ali džukela stara iz Koteža, Bebica jeste najpokvareniji. To je tri. Kvaran je Viktor bio kad su imali oralni s*ks, baš je uradio kvarnu stvar, to je bio jedan od najkvarnijih poteza koje sam video od ovako mladog muškarca. To je četiri. Ju, promače mi Uroš Stanić, najpokvarenija osoba na svetu, taj bi zavukao svakom i najrođenijem. Teodora. Luka, koji je juče izdramio na podeli, kao da sam mu najrođenijeg osakatio i Anita osma pokvarena - rekao je Ivan.

Autor: R.L.