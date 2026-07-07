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Zanemela: Aneli jedva odgovorila Asminu na pitanje o Nori, evo da li će se držati svog OBEĆANJA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je želeo da čuje!

Naredno pitanje postavio je Asmin Durdžić.

- Nakon izlaska te više neću videti nikad, advokata nema, šta planiraš sa Norom nakon izlaska? - pitao je Asmin.

- Ništa. Planiram da kad dete bude došlo ovde da se vidite i to je to - rekla je Aneli.

- Da li će doći Nora u Beograd? - pitao ej Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoće sa mnom, rekla sam ti na koji način možeš da je vidiš. Boginja, da li bi volela da uđeš u vezu sa Anđelom? - rekla je Aneli.

- Postoji sviđanje, ali nemam emocije. Ne mogu da planiram ništa napolju, sviđanje imam - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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