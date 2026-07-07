Da sam hteo nešto... Asmin pokušava da se opere od osmeha upućenih Staniji, Anita iznela sve iz prve ruke (VIDEO)

Nema kraja!
Asmin Durdžić tražio je od Luke Vujovića da iznese sve što je video za vreme njegovog susreta sa Stanijom Dobrojević.
- Anita je rekla istinu. Ja stvarno prvi sekund nisam video. Stanija se videla, ali si morao i ti da se vidiš. I posle šok momenta za oboje oni su se i posle smejali. I Stanija se posle smejala, a i Asmin. Bila im je smešna ta scena. Oni ako su tri godine napolju bili zajedno i hvalili tu vezu, normalna je reakcija da se nasmejete - rekao je Luka.
- Niste primetili kada je bila situacija između asmina i Maje, on je sedeo ovde, pa prelazi ovde da Staniju malo... Ni jednog trenutka Stanija nije rekla: "Šta ti hoćeš p*čko jedna". Ona je mislila da si ti skorz završio sa Majom - rekao je Janjuš.
- Stanija, ovde je rečeno da si pola sata pre situacije sedela na doku, a onda si mu rekla samo da ne kaže poslednji cilj. Ako nakon razgovora sa Dačom ideš u Odabrane kako može da bude šok? - pitao je Luka.
- Ja kad sam žurila u Odabrane on se uvukao unutra. On je virkao kako Milan kaže, verovatno je virkao gde sam ja. On se meni nasmejao, ja njemu ne, tek kad sam prošla - rekla je Stanija.
- Asmin i ti ste se sudarili, faca u facu. Ne može da ti izazove osmeh osoba koja ti he vređala porodicu, mamu, tatu, brata. Meni Matora nikad nije izazvala osmeh! U istoj sekundi ste počeli da se smejete - rekla je Anita.
- Ja da sam hteo nešto ja se ne bih mirio sa Majom, nastavio bih do kraja rijalitija - rekao ej Asmin.
- Posle osmeha ja tebe peckam da bi gorelo, to je poenta - rekla je Matora.
Autor: A.Anđić