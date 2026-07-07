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Da sam hteo nešto... Asmin pokušava da se opere od osmeha upućenih Staniji, Anita iznela sve iz prve ruke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema kraja!

Asmin Durdžić tražio je od Luke Vujovića da iznese sve što je video za vreme njegovog susreta sa Stanijom Dobrojević.

- Anita je rekla istinu. Ja stvarno prvi sekund nisam video. Stanija se videla, ali si morao i ti da se vidiš. I posle šok momenta za oboje oni su se i posle smejali. I Stanija se posle smejala, a i Asmin. Bila im je smešna ta scena. Oni ako su tri godine napolju bili zajedno i hvalili tu vezu, normalna je reakcija da se nasmejete - rekao je Luka.

- Niste primetili kada je bila situacija između asmina i Maje, on je sedeo ovde, pa prelazi ovde da Staniju malo... Ni jednog trenutka Stanija nije rekla: "Šta ti hoćeš p*čko jedna". Ona je mislila da si ti skorz završio sa Majom - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanija, ovde je rečeno da si pola sata pre situacije sedela na doku, a onda si mu rekla samo da ne kaže poslednji cilj. Ako nakon razgovora sa Dačom ideš u Odabrane kako može da bude šok? - pitao je Luka.

- Ja kad sam žurila u Odabrane on se uvukao unutra. On je virkao kako Milan kaže, verovatno je virkao gde sam ja. On se meni nasmejao, ja njemu ne, tek kad sam prošla - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin i ti ste se sudarili, faca u facu. Ne može da ti izazove osmeh osoba koja ti he vređala porodicu, mamu, tatu, brata. Meni Matora nikad nije izazvala osmeh! U istoj sekundi ste počeli da se smejete - rekla je Anita.

- Ja da sam hteo nešto ja se ne bih mirio sa Majom, nastavio bih do kraja rijalitija - rekao ej Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Posle osmeha ja tebe peckam da bi gorelo, to je poenta - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić

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