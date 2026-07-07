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Ide na sud čim izađe iz Bele kuće! Terza rešio da se bori za starateljstvo nad ćerkom, a evo šta kaže za Milicu Veličković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovo su svi čekali da čuju!

Borislav Terzić Terza progovorio je planovima sa Milicom Veličković i ćerkom Barbarom.

- Čim uzmem telefon zvaću Milicu da vidim gde je i šta je, da uzmem da je vidim. Ove sezone planiram da idem na sud da imam sve na papiru da ne bi dolazilo do nekih komplikacija i da me upiše kao oca, da dobijem starateljstvo. Kako da steknem osećaj nego kad budem provodio vreme sa njom?! Milica i ja smo se po deste puta dnevno čuli, pričao sam i sa njom, išli smo i na ručak, ne vidim razlog da bude nešto drugačije - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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