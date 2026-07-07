Volim i dalje Kristinu, ali kad te neko ne želi, moraš da kreneš dalje... Kristijan Golubović okrenuo novi list, pa odmah započeo FLERT sa Slađom Poršelinom, ona mu ponudila da joj OPIPA SILIKONE! (VIDEO)

Atmosfera uzavrela.

Kristijan Golubović i Slađa Poršelina gostovali su u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji, a tom prilikom pao je i flert između njih, a Kristijan je otkrio da i dalje voli svoju bivšu partnerku Kristinu Spalević.

- Dugo je ona mene prizivala, kad sam se posvađao sa Kristinom, dala mu je gas. Bilo je nekih bliceva kad je prvi put došla tamo u Zadrugu, kao Užička Stanija, znamo iste prijatelje, imamo taj neki vajb, ali nikad ništa ozbiljnije - rekao je Kristijan.

- Nikad se ne zna - rekla je Slađa.

- Ceo život šetam ovakve - rekao je Kristijan i izašao sa njom.

- Kristijan je u pravu, on je mačo men i pored mene mora da izgleda ovako neki gospodin. Ja sam uvek volela moć, Kristijan Golubović je moćan muškarac - navela je Poršelina.

- Kad sam izašao odande, te strele su me pogodile. Kao, kakva ti je košulja, svila iz devedesetih, to mora da se iznese - rekao je Kristijan.

- Kristijane, da li si ti slobodan - pitao je voditelj.

- Kad nisam emotivno slobodan, fizički sam nesposoban, ali zračim tom energijom, ozbiljan sam vranac i pastuv, tako da čuvajte me se - rekao je Kristijan.

- Šta se dešava sa Kristinom, bilo je naslova, pomirili se, nisu, pa da razjasnimo - pitao je Joca novinar.

- Kristina je majka moje dece i najveća ljubav na svetu, volim je i dalje, to je jedina prepreka da krenem sam dalje, ne upuštam se da krenem sam iako radim mnoge gluposti, počeo sam malo da se slobodnije ponašam, izgleda jako neozbiljno s obzirom da nekog volim još uvek, ali ako shvatiš da te neko ne želi, onda se pomiriš sa sudbinom i život ne sme da stane - naveo je Golubović.

- Ja se bukvalno topim, on je bio idol, ja ga obožavam, on ima takve priče, takva poznanstva, tako je interesantan i poseban i stvarno mi ja čast. Ovakva alfa ženska pored alfa mužjaka je pitomija i nije divlja mačka, nego je maca - rekla je Slađa.

- Neverovatno kako im je selo ovo sve, ona je zgodna, ima stomak ima struk, zategnute ruke, dugi prste, boja i kvalitet kože, sva je u paketu. Takva je i Maja, jako pedantna, ali Maja nema mozga - rekao je Golubović.

Autor: R.L.