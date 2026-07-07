Atmosfera uzavrela.
Kristijan Golubović i Slađa Poršelina gostovali su u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji, a tom prilikom pao je i flert između njih, a Kristijan je otkrio da i dalje voli svoju bivšu partnerku Kristinu Spalević.
- Dugo je ona mene prizivala, kad sam se posvađao sa Kristinom, dala mu je gas. Bilo je nekih bliceva kad je prvi put došla tamo u Zadrugu, kao Užička Stanija, znamo iste prijatelje, imamo taj neki vajb, ali nikad ništa ozbiljnije - rekao je Kristijan.
- Nikad se ne zna - rekla je Slađa.
- Ceo život šetam ovakve - rekao je Kristijan i izašao sa njom.
- Kristijan je u pravu, on je mačo men i pored mene mora da izgleda ovako neki gospodin. Ja sam uvek volela moć, Kristijan Golubović je moćan muškarac - navela je Poršelina.
- Kad sam izašao odande, te strele su me pogodile. Kao, kakva ti je košulja, svila iz devedesetih, to mora da se iznese - rekao je Kristijan.
- Kristijane, da li si ti slobodan - pitao je voditelj.
- Kad nisam emotivno slobodan, fizički sam nesposoban, ali zračim tom energijom, ozbiljan sam vranac i pastuv, tako da čuvajte me se - rekao je Kristijan.
- Šta se dešava sa Kristinom, bilo je naslova, pomirili se, nisu, pa da razjasnimo - pitao je Joca novinar.
- Kristina je majka moje dece i najveća ljubav na svetu, volim je i dalje, to je jedina prepreka da krenem sam dalje, ne upuštam se da krenem sam iako radim mnoge gluposti, počeo sam malo da se slobodnije ponašam, izgleda jako neozbiljno s obzirom da nekog volim još uvek, ali ako shvatiš da te neko ne želi, onda se pomiriš sa sudbinom i život ne sme da stane - naveo je Golubović.
- Ja se bukvalno topim, on je bio idol, ja ga obožavam, on ima takve priče, takva poznanstva, tako je interesantan i poseban i stvarno mi ja čast. Ovakva alfa ženska pored alfa mužjaka je pitomija i nije divlja mačka, nego je maca - rekla je Slađa.
- Neverovatno kako im je selo ovo sve, ona je zgodna, ima stomak ima struk, zategnute ruke, dugi prste, boja i kvalitet kože, sva je u paketu. Takva je i Maja, jako pedantna, ali Maja nema mozga - rekao je Golubović.
Autor: R.L.