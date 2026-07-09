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Veliki šef ne toleriše bahatost: Odmah kaznio ova tri takmičara Elite!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Svako kršenja osnovnih pravila življenja na imanju u Šimanovcima rezultira novčanom kaznom, nominacijom ili diskvalifikacijom!

Nakon potpisivanja ugovora sa produkcijom i useljenja na imanje u Šimanovcima, takmičari rijalitija „Elita“ dužni su da poštuju strogo propisana pravila ponašanja koja određuje Veliki šef. Pravila obuhvataju ograničeno kretanje, obavezno nošenje bubica, zabranu komunikacije putem znakova i pisanih poruka, zabranu uništavanja imovine, kao i svaki oblik agresivnog i nasilnog ponašanja.

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Upravo iz tog razloga, Veliki šef kaznio je Saru Stojanović, Filipa Đukića i Anastasiju Brčić zbog spavanja u nedozvoljeno vreme.

Pravila u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9''.

Foto: Pink.rs

1. U Eliti ste ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dela se kažnjava

2. Učesnicima je zabranjen razgovor sa ljudima iz obezbeđenja

3. Učesnici moraju da nose svoje bubice stalno, sem kad legnu uveče da spavaju - od trenutka skidanja bubica zabranjen je razgovor među učesnicima. Gašenje bubica kao i njihovo skidanje strogo se kažnjava. Bubice se moraju nositi pravilno, ne smeju se vaditi iz torbice, gasiti, niti se na bilo koji način sme ometati rad mikrofona

4. U Eliti je dozvoljeno komunicirati jedino govorom. Šaputanje, govor znakovima, dopisivanje je zabranjeno i kažnjava se

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5. Spavanje u toku dana je strogo zabranjeno. Odabranima je spavanje dozvoljeno do 12h

6. Svaki učesnik je dužan da u svakom trenutku odgovori na zahteve produkcije, što podrazumeva saradnju sa reporterima, rediteljima, snimateljima, organizatorima. Odbijanje saradnje kao i vređanje članova produkcije, pominjanje produkcije i RTV PINK u negativnom kontekstu produkcija će smatrati prekršajem i sama će određivati vrstu kazne

7. Svaki učesnik dužan je da nekoliko puta u toku dana, kada organizatori zatraže, promeni baterije u bubicama, kao i da istrošene baterije vrati. Strogo je zabranjeno potrošene baterije bacati bilo gde

Foto: Pink.rs

8. Učesnici uvek treba da imaju na umu da zaposleni u produkciji u svakom trenutku čuju njihove potrebe. Potrebno je samo da budu strpljivi a produkcija će se potruditi da u najkraćem mogućem vremenu reši problem. Od problema i potreba zavisi koliko će vremena biti potrebno da se odgovori na iste

9. Zabranjeno je pominjati produkciju i ljude koji rade u produkciji. Njihova imena i svoje lično mišljenje o produkciji, zaposlenima i načinu ophođenja produkcije prema učesnicima, učesnici treba da zadrže za sebe

10. Pušenje je dozvoljeno samo napolju i u pušionici

11. Skakanje u bazen i u jezero je strogo zabranjeno

12. Zabranjeno je premeštanje nameštaja i inventara iz jedne kuće u drugu, uništavanje nameštaja, pisanje po nameštaju, zidovima i fasadama

13. Strogo je zabranjeno pomeranje kreveta jer su fiksirani i namešteni onako kako Veliki šef misli da treba da stoje

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14. Svako uništavanje enterijera i inventara je strogo zabranjeno, a Veliki šef ima pravo da honorarima kazni svakog učesnika koji nešto uništi

15. Obavezno je skidanje bubica pre ulaska u bazen, ali ih morate vratiti istog momenta kada izađete iz vode. Sunčanje bez bubica je strogo zabranjeno

16. Vođa jednom nedeljno bira svoje potrčke, i oni mogu biti i među Elitom i među Odabranima. Učesnici glasanjem odlučuju ko će od dva potrčka biti nominovan, drugog nominovanog biraju gledaoci a trečeg nominovanog biraju Odabrani u svojoj kući na zasebnom sastanku. Nominovani takmičar kojeg biraju Odabrani mora biti iz Elite

17. Nominovani učesnici smeju komunicirati jedino sa vođom i ne smeju napuštati izolaciju osim za odlazak u toalet

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

18. Svi učesnici su obavezni da prisustvuju sastancima koje organizuje Veliki šef, čitanju pisama kao i emisijama

19. Plivanje u jezeru je strogo zabranjeno osim kada Veliki šef dozvoli

20. Svako nasrtanje na članove obezbeđenja biće automatski kažnjeno tromesečnim honorarom

21. Veš je dozvoljeno kačiti i sušiti samo u prostoriji koja je predviđena za to ili u toaletu

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22. Neodlazak u zatvor na zahtev produkcije, bilo kog člana produkcije ili obezbeđenja se kažnjava honorarom

23. U kuću Odabranih smeju ulaziti samo Odabrani i vođa

24. Odabrani moraju prisustvovati čitanju pisama u beloj kući ali kada stigne pismo samo u kuću Odabranih ostali učesnici im se ne smeju pridružiti

Foto: Pink.rs

25. U kući Odabranih uvek je upaljen šporet

26. Odabrani učesnici imaju pravo prvenstva ulaska u prodavnicu

27. Odabranima svake nedelje sledi određeni broj žetona za pranje i sušenje veša, dok će elita žetone morati da zasluži

28. Odabrani će dobijati kafu i sredstva za čišćenje kuće i neće morati da ih kupuju za razliku od Elite

29. Odabrani neće plaćati usluge u salonu lepote i imaće pravo prvenstva u odnosu na Elitu

30. Odabrani će za svaku žurku dobijati po 500 dinara

Autor: N.P.

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