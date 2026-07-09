Uskoro na Pinku: U Eliti će biti pušteno smeškanje Stanije i Asmina, a svi čekaju Majinu reakciju! Ovo se ne propušta!

Ne menjajte kanal jer će večeras će biti burno u najgledanijem rijalitiju u regionu, a ovaj snimak ste svi čekali!

Voditeljka Ivana Šopić večeras ulazi u Belu kuću zbog emisije "Gledanje snimaka". Danima unazad se priča o momentu kad su se Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević sreli na vratima kuće odabranih i jedno drugome nasmejali, a večeras će taj trenutak imati priliku da vide i svi učesnici najgledanijeg rijalitija u regionu.

Mnogi najviše čekaju reakciju Maje Marinković jer joj se sigurno neće svideti kad sazna da to nije izgledalo kao što joj je Asmin predstavio nakon njihovog pomirenja.

Spremite kokice i ne menjajte kanal jer na TV Pink uskoro počinje emisija "Gledanje snimaka"

Autor: A. Nikolić