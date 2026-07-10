Bolje neka on razmišlja ko kakve posledice snosi zbog njega... Ermina Pašović HITNO REAGOVALA nakon što je Asmin pominjao Matorinu POKOJNU MAJKU! (FOTO)

Tokom prethodne noći došlo je do žestokog verbalnog okršaja između Jovane Tomić Matore i Asmina Durdžića, a tom prilikom on je ispričao kako je Jovana najveći krivac za loše stanje svojih roditelja.

Oni su se svađali bez prestanka gotovo sat vremena, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti kako ne bi došlo do većeg obračuna. Asmin je tom prilikom izrekao salvu uvreda, izemeđu ostalog, da je Jovana najveći krivac za bolest i smrt svoje majke, a pominjao je i njenog oca, kao i bivše Matorine devojke.

Na ovu raspravu i gnusne uvrede nije ostala imuna Ermina Pašović, koja se hitno oglasila na svom Instagram profilu uz opasku da Asmin treba da se pozabavi svojim postupcima i time koliko su ti postupci uticali na druge ljude.

- E ovako, ne mogu da verujem čime se ljudi bave da bi uvredili jedno drugo. Asmin koji je prodao Boga oca se služi neistinama koje nikad izgovorila nisam! Ja sam bila tu za Jovanine roditelje i znala sam njihovu istoriju bolesti bolje nego ona sama! I on će da uzima pokojnike u usta.... Još sa mojim imenom u kontekstu od čega je ko umro! Bolje da on razmišlja ko kakve posledice nosi zbog njegovog egoističnog ponašanja! Nikad dozovoliti neću da iko uzme Jovanine roditelje u usta, jer oni nisu birali to, niti su deo toga. Mamu vam j*bem bolesnu - poručila je besno Ermina.

Autor: R.L.