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RAVNA MU JE LINIJA, NEMA OSEĆAJ ZA NJU: Aneli uverena da Asmin nema nameru da bude Nori dobar otac, pa iznela svoju tvrdnju o njegovom sinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić istakla je u emisiji ''Sa mesta splačina'' da ne želi nužno da zabrani Asminu Durdžiću da viđa njihovo dete, ali da je svesna toga da bi to viđanje bilo kratkotrajno, nakon čega bi on nastavio po starom.

Aneli Ahmić razgovarala je sa voditeljskim parom Dačom Virijevićem i Milenom Kačavendom u emisiji ''Sa mesta splačina'' o Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin govori da ja njemu neću da dam da vidi Noru. Evo, gde budemo bile, ja ću mu napisati da tu dođe i vidi dete. Eto, nikakav to nije problem, ali je problem što Asmin nakon toga, kao njen otac, neće biti tu za nju, kod njega je uvek tako. Njemu je važnije da Nora priča sa Mevlidom i Mustafom na video-poziv, nego da on bude odgovoran - rekla je Aneli.

- Je l' Asmin voli svoju ćerku? - upitao je Dača.

- Ravna mu je linija, nema osećaj za nju. Da ima, sam bi je potražio, jer to je njegova krv, njegovo je dete. Ne mogu da kažem da ne voli Noru, živeo je sa njom, ali mu e sve preče nego Nora - istakla je Aneli.

- Aneli, a kako je došlo do toga da se priča o Samuelu? - upitala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mustafa je meni priznao to, a ja sam Asmina jednom prilikom dok je spavao pitala da li je to istina, on je rekao da jeste - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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