BESNI POPUT RAZJARENOG BIKA! Asmin kipti i baca sve oko sebe, veza sa Majom ga definitivno dovela do najnižeg praga TOLERANCIJE?! (VIDEO)

Terzija između Asmina i Maje tinja već danima, a danas je očigledno došlo do kulminacije nakon što su učesnici dodatko potačili njihov odnos.

Asmin Durdžić popucao je po šavovima zbog toga što su ga učesnici u emisiji ''Sa mesta splačina'' isprozivali jer je prešao Maji Marinković preko morbidnih uvreda upućenih na račun njegove porodice.

- Pusti me na miru. Majo, samo me pusti na miru. Majo, ostavi me, pusti me na miru - govorio je Asmin dok ga je obezbeđenje przidržavalo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.