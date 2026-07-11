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BESNI POPUT RAZJARENOG BIKA! Asmin kipti i baca sve oko sebe, veza sa Majom ga definitivno dovela do najnižeg praga TOLERANCIJE?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terzija između Asmina i Maje tinja već danima, a danas je očigledno došlo do kulminacije nakon što su učesnici dodatko potačili njihov odnos.

Asmin Durdžić popucao je po šavovima zbog toga što su ga učesnici u emisiji ''Sa mesta splačina'' isprozivali jer je prešao Maji Marinković preko morbidnih uvreda upućenih na račun njegove porodice.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pusti me na miru. Majo, samo me pusti na miru. Majo, ostavi me, pusti me na miru - govorio je Asmin dok ga je obezbeđenje przidržavalo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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