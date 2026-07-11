Filip Đukić gori od besa: Aneli ga dovela do tačke pucanja, a onda ga odjavila za sva vremena: Samoživi lažovu, pravi se da me ne poznaješ! (VIDEO)

Tenzija od sinoć neprestaje, Aneli i Filip nikako ne mogu da pronađu zajednički jezik!

U toku je radio-emisija "S mesta splačine" koju vode Danilo Dača Virijević i Milena Kačavenda. Oni su ugostili Aneli Ahmić, Filipa Đukića i Luku Vujovića.

- Šta je mislio Filip kad te je pitao da li hoćeš da priča šta ste pričali u krevetu? - pitao je Dača.

- Ne znam, on je mene sinoć skroz razočarao i njegovo ponašanje mi se ne sviđa - rekla je Aneli.

- Ja sam rekao da ona kaže jer se mi ništa nismo dgovorili. Ja sam se iznervirao jer je ona pokušala da ubaci Asmina u priču. Sinoć sam saznao da je to pričala i u "Šiša baru", a to nema veze sa životom. To je jedan od razloga, ali ne glavni. Ja sad neću da pričam nego kad ona zavrđi - pričao je Filip, a onda napustio emisiju.

- Ja ne znam šta sam mu napravila osim što sam ponizila sebe zbog njega? Ja sam bila divna prema njemu, nisam ga varala okolo i radila stvari koje je on meni radio. On mene ne može očima da gleda. Ja sam se osećala kao da sam u vezi i to je tako jer je on meni pružio pažnju i ljubav kao da smo mi u vezi. On se ni na koga nije drao nego na mene, pa na meni ne može više niko da mrsi m*a, a ako ja upalim svoj gas onda idemo do daske - nastavila je Ahmićeva.

- Ti govoriš da je Filip folirant, a onda se vratiš u taj odnos - dodao je Dača.

- Nije folirant, on je jedan savršen dečko. Što on meni prilazi? On je meni prilazio, dobacivao, smejao se. Dolazio je da sedi za stolom, dolazio je u pab i tako - rekla je ona.

- Da li je Luka bio realan kad je komentarisao odnos Filipa i tebe? - pitao je Virijević.

- Ja Luku ne sominjem, ali sam čula da je on mene ispljuvao u odabranima. On priča o sebi, a ja njega ne spominjem i neću. Dečko me ne zanima. Mi smo ovde ušli kao verenici i nekad moram da ga spomenem. On ima svoju vezu, buduću ženu, a mene ne interesuje - govorila je Aneli.

- Rekla je da ubacuješ Asmina, kako to? Šta te je sinoć toliko iznerviralo? - pitao je Dača.

- Zato što pokušava da prebaci priču i spominje kako sam ja rekao da bih bio sa Anitom jer hoće da napravi da sam ja folirant. Da li sam ja bio sa Anitom? Rekao sam, a nisam uradio i šta je onda poenta? Šta napolju nisam bio ni sa jednom devojkom koja je u sličnoj situaciji? Ja da imam dete i brak iza sebe verovatno mi to ne bi bio problem, ali pošto nemam ja želim da počnem od nule. Ne vidim kako ja degradiram nju? Nije bitno ko je kome prišao nego je poenta da mi ne možemo da se odvojimo. Zajedno smo u ovome, nije bitno ko je krivac - pričao je Đukić.

- Kako objašnjavaš to da ne možete da se odvojite? Ako je zaljubljenost da li možeš toliko da se zaljubiš i prihvatiš dete? - upitao je Virijević.

- Sa ove tačkne gledišta ne. Ne mogu da proričem budućnost, ali sad vidim tako neke stvari - rekao je Filip.

- Meni je muka ovo da slušam, ovaj lik je tako samoživ. Nemoj više u životu da mi se obratiš, a kad me sretneš negde pravi se da me ne poznaješ. Toliko si samožikv i tako si loš, a od sinoć si takvo razočaranje za mene. Ja ne mogu da verujem šta ovaj lik priča, a kunem se da se smejem od nemoći. On govori da je problem što sam rekla ovo za Asmina, a kakve veze ima? - govorila je Aneli.

- Pa ispada da ja lažem - dodao je Filip.

- Pa lažeš jer si to sam rekao u krevetu. Samoživi lažovu, nikad da mi se nisi obratio kad me sretneš - besnela je ona.

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Autor: A. Nikolić