Slavlje u domu Zlate Petrović! Pevačici je danas poseban dan, nakon šuškanja o raskolu osvanula fotka Mikija i Peje, evo kojim povodom (FOTO)

Folkerka Zlata Petrović slavi rođendan, a sinovi Jovan i Miki javno su joj uputili čestitku.

Polubraća, Miki Dudić i Jovan Pejić Peja, inače bivši učesnici Elite, podelili su zajedničku fotografiju sa majkom, pa su u opisu kratko stavili:

"Srećan rođendan, majko".

Čestitke nisu prestajale da se nižu, a pratioci su u neverici da je Zlata napunila 64 godine budući da izgleda dosta mlađe.

Šuškalo se da su u lošim odnosima, Peja otkrio istinu

Peja, bivši učesnik "Elite 8", u rijalitiju je upoznao Enu Čolić, sa kojom je otpočeo vezu koja traje i dan-danas, a s obzirom na to da je njegov polubrat, Miki, imao oprečne komentare na njen račun, sudeći po prethodnoj sezoni koju je pratio, Peja je sada, gostujući u "Magazinu In" otkrio u kakvim su zapravo oni sada odnosima.

- Jesu, varnice su se stišale. Miki poštuje moj izbor, samo sada kada je izašao, video je da Ena i ja lepo funkcionišemo. Kada smo bili unutra, zatvoren prostor. Ja bih isto tako da ne znam kako se odvija situacija, da sam bio posle svog brata, isto rekao. Ja ništa mom bratu ne zameram, Ena mu ne zamera, ja porodicu itekako poštujem. Sada je sve super - rekao je Peja.

Zlata krila od Mikija da su Romi

Zlata je otkrila da je od svog starijeg sina, Miroslava Mikija Dudića, krila da je po majci Romkinja sve dok on nije napunio osam godina. Kada je došlo vreme da mu objasni ko je njegova baba, dečak se susreo sa strahom od toga šta će okolina i društvo reći. Njegov strah je išao do te mere da je svojim drugarima izmišljao priče, govoreći im da su to "kumovi iz Grčke".

Pevačica mu je tada održala važnu životnu lekciju. "Rekla sam mu – ako misli da će neko da ga osudi što mu je majka Romkinja, onda ne mora ni da se druži s tom decom," izjavila je Zlata, dodajući da je uvek najbolje biti načisto sa prijateljima od samog starta, iako je njenom sinu bilo potrebno određeno vreme da to u potpunosti prihvati, piše Blic.

Govoreći o svom porodičnom stablu, pevačica je objasnila da je njena majka bila Romkinja, dok joj je otac bio Crnogorac. Zanimljiv i pomalo šokantan podatak iz njenog života jeste to da je oca upoznala tek kada je imala 20 godina. Zlata je priznala da ni dan-danas nije potpuno sigurna niti je ikada proveravala da li je to zaista njen biološki otac, ali je jednostavno odlučila da veruje majčinim rečima, ne želeći da se meša u njihovu sudbinu.

Autor: pink.rs