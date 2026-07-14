Izgubila sam svest o pravom životu: Matora ne krije koliko je volela Sanju, dok Anđelo ne krivi sebe što su njene bivše otišle kod njega, Asmin smatra da je imala više žena od nekog muškarca! (VIDEO)

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Matori da prokomentariše svoje uspomene.

Nakon punih deset meseci provedenih u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće, te je Jovana Tomić Matora dobila reč da prokomentariše svoj video klip.

- Kad se radi o Sanji, i Draganu kada vratim su mi dve največe ljubavi bile Sanja i Anita. Sanja i ja smo svašta prošle, tad sam se autovala. Sad je to deo moje prošlosti. Stvarno mi je treško kada vidim ove trenutke. Ovo nema veze sa Anitom nego sa mnom. I danas se borim sa nekom nepravdom koju sam dopustila. Izgubila sam svest o pravom životu. Drago mi je da je tata dobro, i ja sam. Život ide dalje. Sad se bazirem na odnos sa Draganom. I to me muči malo. Ne mogu da krivim toliko Anđela, idealizovali smo neko naše drugarstvo. Ja sam se do poslednjeg trenutka rastala sa Sanjom i samo što se nismo pomirile. Mnogo teže mi je palo ovo sa Anitom. Imali smo prilike to da vidimo i na Anitinim sećanjima. Imam takav odnos sa Anđelom da ne osećam nešto. Mi već imamo izgrađeno mišljenje jedno o drugom. Ne mogu da poredim Sanju i Anitu. Sa Sanjom sam mnogo prošla nego sa Anitom. Sa Anitom se desio taj brak. Sa Sanjom se desio taj pritisak. Svašta smo prošle zajedno. Da se sve to nije desilo sad ne bih bila sa Draganom. Nebitan je moj partner, bitno je da se ja osećam dobro i da zavolim sebe. - rekla je Matora.

- Sve mi je ovo lepo. Mnogo mi je žao što nisam upoznala njenu mamu. Ljubavni život, on je sastavni deo njenog života i ne treba da je bude vblam. Da se to nije desilo ona ne bi sad bila ovakva. Mnogo je uspona i padova. Mnogo je toga proživela ovde. Ima to nešto u njoj što je ostalo, trauma. Nije skroz zavolela sebe. Drago mi je što niko ne može u ovoj sezoni da joj nađu manu. - rekla je Dragana.

- Nije mi ništa novo. Sve viđeno. Meni je neprijatno, Luki je neprijatno. Ne osećam prema njoj da me dira, da ima neki bes. Istresle smo se u dsedmici koliko smo mogle. Ne osećam sa njene strane ništa loše. Pokazala sam da ne diram nikog dok me ne diraju. - rekla je Anita.

- Kad su supomene, ja nemam potrebu da pričam nešto loše. Žao mi je što sam prekinuo tu idili. Anita je došla nakon 2 godine rata mene i Matore. Ne osećam ni jednog trenutka da sam ja tu njoj skinuo Anitu i poremetio. Ja nisam krivac za to. Njoih dve su želele mene. Ja sam sa Sanjom bio u nekom kraćem periodu. Od svega toga uvek sam govorio, gde jedino žalim da sam ispao smrad i pi*ka to je Sanja. Kamo sreće da sam se Sanji tada posvetio koliko sam Aniti. - rekao je Anđelo.

- Ispada Matora najveći šmeker. Imala je više devojaka nego mi muškarci. U svakom lodnosu je ista, daje sebe sto posto i da nije fejk. - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović