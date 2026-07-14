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Najveću slabost ima na devojke iz Hrvatske: Đukić se prisetio svih starih ljubavi, evo koje bivše su mu ostavile najveći trag u životu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Đukiću da prokomentariše svoje uspomene.

Nakon punih deset meseci provedenih u rijalitiju ''Elita 9'', učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće, pa je Filip Đukić dobio reč da prokomentariše svoje uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da se izvinim roditeljima. Podsetio sam se više iz keca i trojke. Kad sam video ono Ivu i Paulu, zaboravio sam na to. Paula je izašla iz četvoreke i sledeće leto smo se smuvali, bili smo skoro 2 godine. Sa Marija Anoim sam imao najviše sranja, a ostao sam sa njom okej. Sa Ivom i Paulom nemam komunikaciju. To ti je sve život. Aneli ne mogu da poerdim sa tim vezama. Ovde jeste na prvom mestu. Imao sam u životu 4 ozbiljne veze. Ne ulazim u vezu da bih samo ušao. Ja kad sam ulazio mislio sam da je to samo to. Meni se ne dopada njeno ponašanje ovde za stoloim ali ne mogu da joj k*njam kad znam kakva je. Ja neću da učestvujem u tim nekim stvarima. Zaljubio sam se i imamo tu neku površnu komunikaciju - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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