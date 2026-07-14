Videću da li ćemo raskinuti! Asmin pozeleneo kad je video STRASNE ODNOSE Filipa i Maje, a o Đukićevoj prisnosti sa Aneli poručio: On je za nju slab muškarac! (VIDEO)

Asmin definitivno ne želi da njegova bivša partnerka ima novog dečka, što je i ovom rečenicom dokazao.

Nakon ljubavnog klipa Filipa Đukića pojedinci su dobili reč da komentarišu njegove afere.

- Ne bih ja tu ništa ne zanima me, to je njegov život, veridba uspomene, želim mu sve najbolje - rekla je Aneli.

- Filip Đukić osvaja ženska srca, ništa sporno, on je veran dečko kad je u vezi, tu nema problema, ali je jako čudan u vezama. Paula je njegova najveća ljubav, ona je fatalna, puna energije, kao bomba, i njih dvoje su mi nekako... Anamarija je šou, Iva nije taj fazon. To su neke stvari koje su meni jasne, sad je već blizu čestrdesete, a stvar nije zaokružio, to je porodica, godine mu lete, mislim da bi trebalo da menja malo mišljenje. Ovde je neko rekao ne zna šta se dešava, da li je bolest, da ne zna šta radi utorkom, izgleda da se nekad i pokaje, ali svaki drugi utorak to ponovi. Njemu to više ne treba, stavljati recke, to je prošlo, to se radi kad čovek upoznaje žensu, ne priliči mu ovo što radi. On pijan ne može da se pokrene, a one se ljube s njim, one ga ližu, koje su to, da ne kažem šta - rekao je Mića.

Nakon ovoga voditeljka Ivana Šopić podigla je Asmina Durdžića da kaže kako se osećao dok je gledao Filipa i Maju Marinković u zanosu.

- Pucalo je od strasti, imaćemo posle razgovor ja i Maja, videćemo da li ćemo raskinuti, zezam se. Ona je meni malo drugačije pričala - naveo je Asmin.

- Bolje ti gledaj s kakvim si se d*oljama vaćario - rekla je Maja.

- Ima nešto Filip u sebi, čudim se kako mene nije j*bao. Vidi se na klipu da je najviše voleo Paulu, a što se tiče Aneli, sviđa mu se, ali nije zaljubljen. Čim bi spavao s njom odustao bi od nje. Aneli jeste fatalna, ali Filip je svestan da je slab muškarac za nju, toga je on svestan - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.