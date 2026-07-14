Biće mi plavo, treba da obučem haljinu! Maja i Asmin se zadirkivali i šalili, pa sve otišlo predaleko: Pucaju od ljubomore! (VIDEO)

Njih dvoje uvek imaju zanimljive situacije, pa vrlo često 'od igračke bude plačke'. Sada je okidač njihovog mini okršaja bila Majina ljubomora.
Dok je trajala pauza za reklame Maja Marinković i Asmin Durdžić imali su zadirkivanje u pušionici, a sve zbog ljubomore.
- Što si ljubomorisala kad sam pekao palačinke, sa dve žene, pa si dolazila da mi tražiš ulje - rekao je Asmin.
- Ti si mene proganjao - navela je Maja.
- A ti mene nisi? Nemoj da me štipaš, pričaj kao žena - rekao je Asmin, a onda su počeli da se čačkaju, šamaraju i ujedaju, sve u šali.
- Daj čoveče treba da obučem haljinu, biće mi plavo - rekla je Maja.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.
Autor: R.L.