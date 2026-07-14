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Biće mi plavo, treba da obučem haljinu! Maja i Asmin se zadirkivali i šalili, pa sve otišlo predaleko: Pucaju od ljubomore! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvoje uvek imaju zanimljive situacije, pa vrlo često 'od igračke bude plačke'. Sada je okidač njihovog mini okršaja bila Majina ljubomora.

Dok je trajala pauza za reklame Maja Marinković i Asmin Durdžić imali su zadirkivanje u pušionici, a sve zbog ljubomore.

- Što si ljubomorisala kad sam pekao palačinke, sa dve žene, pa si dolazila da mi tražiš ulje - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si mene proganjao - navela je Maja.

- A ti mene nisi? Nemoj da me štipaš, pričaj kao žena - rekao je Asmin, a onda su počeli da se čačkaju, šamaraju i ujedaju, sve u šali.

- Daj čoveče treba da obučem haljinu, biće mi plavo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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