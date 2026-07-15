Potresne fotografije Milice Dugalić: Bivša učesnica Elite ošišana do glave, godinu dana se bori sa rakom (FOTO)

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica, Milica Dugalić, već godinu i po dana vodi hrabru i dostojanstvenu bitku protiv karcinoma dojke.

Nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografiju sa onkologije na kojoj pozira nasmejana i bez kose, koja joj je opala usled iscrpljujućih hemioterapija, Milica se oglasila i otkrila detalje o svom trenutnom stanju i predstojećoj operaciji.

Iako se suočava sa teškom dijagnozom, optimizam i neverovatna životna energija je ne napuštaju ni u jednom trenutku. Sa osmehom na licu, Milica otvoreno govori o fazi lečenja u kojoj se nalazi.

- Odlično, kad kažem odlično to je prosto iluzorno, da neko ko ima kancer, neko ko se leči već godinu i po dana, ko je prošao hemoterapije i očekuje operaciju za mesec, dva... - objašnjava pevačica.

Za razliku od mnogih kojima gubitak kose tokom lečenja teško padne, Milica tome ne pridaje preveliki značaj. Za nju je ključna borba ona koja se odvija u glavi, a fizičke promene smatra prolaznim:

- Kosa raste i porašće. Glava neće da poraste, bitno je sačuvati zdravu glavu i zdrav duh, a kosa raste, ona može i drugi put da opadne jer kad se to nešto useli u tebe, svake godine si na kontroli jer uvek postoji verovatnoća da se vrati nešto. To je samo stres, mnogo čitam o tome i to je glavni razlog ove bolesti. Ta bolest je postala epidemija - jasna je Milica.

"Nadam se da ću ovo da pobedim"

Kako bi pomogla svom telu da pobedi bolest, potpuno je promenila način ishrane i okrenula se prirodnim lekovima. Ipak, njeno najjače oružje su bezuslovna ljubav porodice i velika želja da publici pokloni još muzike:

- Ja se nadam da ću ovo da pobedim. Ja ga nisam zvala, on se sam uselio i sam će da se iseli iz mene. Skroz sam pozitivna i čvrsta kao stena. Promenila sam skroz ishranu, uzimam prirodne suplemente, cedim koprivu, sve prirodno... Tu je neizmerna ljubav moje porodice, moje ćerke jedinice, unuke i unuka. Svako jutro kad se probudim kažem: "Hvala ti Bože za još jedan dan", da li će doći onaj sutra, to ne znam. Ali ne mogu da odem na onaj svet, a da nisam završila novi album, radim i to me takođe pokreće – zaključuje ova hrabra žena.

Autor: Nikola Žugić