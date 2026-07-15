Ako bude želela da se raziđemo... Matora se sprema za raskid sa Draganom, ubeđena da Stojančevići nikad neće prihvatiti njihovu vezu! (VIDEO)

Nije smogla snage da mnogo priča o svojoj porodici.

Nakon što je pogledala sve svoje uspomene Dragana Stojančević dobila je priliku i da iskomentariše iste.

- Nedostaju mi naravno. Ovo su strae slike koje sam skinula sa Instagrama jer ne žele da budud eo javnog sveta. Svi mi nedostaju! Jovana me toliko voli da najviše razmišlja o meni - rekla je Dragana.

- Emotivna je pa neće da priča. Ja sam se rasplakala! Teško mi je kad vidim sliku nje sa dečicom. Za ono što mi planiramo je potrebna i porodica. Želim da ode kod svoje porodice i da popriča sa njima. Ako bude došlo do toga da se raziđemo, biće mi teško, ali ću je razumeti. U tim momentima i ja bih birala porodicu. Ona se nada da će oni shvatiti da imamo dobru vezu. Ja sam stava da mislim da njen otac nikad neće prihvatiti. Nije ni moj otac sa mnom pričao dve godine. Oni treba da sednu i pričaju. Ja sam ponosna na nas i na našu vezu. Pomogla mi je kad sma bila na dnu, donela mi je radost. Krivo mi je što je mama nije upoznala, i ona bi je volela. Pronašla sam srodnu dušu, ali eto. Ja vidim njenu tugu - rekla je Matora.

- Jako je teško kod istoplonih odnosa. Izdržale su mnogo toga, Dragana nije posustala. Dokazale su da im je odnos pun poštovanja. Verujem da Dragani nije lako. Na jednoj strani je porodica, a na drugoj Matora, jako je teško da izvaga - rekao je Uroš.

- Vidi se da je Dragana iz prave domaćinske kuće. Ono sa čim se otac ne slaže, on se sa tim neće ni pomiriti. Dragana je izabrala stranu. Ona pokušava da ubedi porodicu da se pomire sa tim - rekao je Mića.

- Jako depresivna godina za nju, sa razlogom. Mnogi su govorili da je u fejk odnosu, a na kraju se ispostavilo da ne radi zbog rijalitija. Očigledno je da se ona zaljubila u Matoru i da je u odnosu iz ljubavi - rekao je Janjuš.

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Autor: A.Anđić