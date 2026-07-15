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Ovoliku listu sigurno nije očekivao: Viktor ne trepće dok gleda sve bivše Mine Vrbaški, a tek da vidite njenu reakciju na ljubavni klip sa Mensurom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko nije ostao imun na njene uspomene!

Nakon skoro deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita" Mina Vrbaški imala je priliku da pogleda svoje uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

Na prvim kadrovima prikazani su njeni najemotivniji snimci sa bratom Borisom, zbog čega je ona istog momenta zaplakala.

Nakon toga krenulo je prikazivanje njeinih ljubavnih odnosa iz svih godina provedenih u rijalitiju. Među prvima je bio Fran Pujas, a nakon njega Mateja Matijević. Nije izostao ni Marko Marković, inače bivši dečko Stanije Dobrojević.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon njih na red je došao i Đekson, ali i Vladmir Tomović prema kom je imala, kako je sama govorila veliku ljubav. Nije se izostavio ni Filip Car, inače najveća ljubav Maje Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada je prikazan ljubavni klip nje i Mensura Ajdarpašića, ona je počela da guta knedle, jer je opšte poznato da je on njena najveća ljubav zboig koje je dugo patila. Njen sadašnji dečko Viktor Gagić nije treptao dok je gledao njene uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

Tokom učešća u Eliti 9 došlo je do njenog muvanja sa Asminom Durdžićem, a onda i do ulaska u vezu sa Borislavom Terzićem Terzom koja se nije slavno završila. Odmah nakon njega uplovila je u vezu sa Viktorom, sa kojim je i sada. Njihova veza propraćena je velikim skandalima i međusobnim poniženjima. Kada su prikazane njihove svađe ona je stavila naočare za sunce kako se ne bi videla njena reakcija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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