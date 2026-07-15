Uspomene Ivana Marinkovića pokazale kakav je šmeker bio: Svima popadale vilice kad su ugledali Gocu Tržan, a tek da vidite slike sa Lenom i Željkom! (VIDEO)

Mnogima ovim fotografijama zapušio usta!

Nakon skoro deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita" Ivan Marinković je dobio priliku da pogleda svoje uspomene.

Na samom početku prikazane su njegove porodične fotografije i fotogarfije iz detinjstva.

Njegova prva supruga bila je pevačica Goca Tržan sa kojom ima ćerku Lenu, te su prikazane i njihove fotografije.

Ubrzo je prikazano i njegovo upoznavanje sa sinom Željkom koog je dobio sa Miljanom Kulić.

Nije se izostavio ni njegov brak sa bivšom učesnicom Elite Jelenom Ilić, koja ga je prevaroila sa Urošem Rajačićem na njegove oči. Ovo je bio jedan od najtežih perioda za njega i jedna od najtežih situacija koje je doživeo u rijalitiju.

Nakon razvoda sa Jelenom ušao je u emotivnu vezu sa Aleksandrom Nikolić.

Njegovo ovogodišnje učešće obeležile su veze sa Sarom Stojanović i Vanjom Prodanović.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić