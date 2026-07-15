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Cela Elita gleda kako je Sofija muzla Daneta za novac: Sve njene priče pale u vodu, ona umire od smeha! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sofija umire od smeha dok Terza propada u zemlju.

Nakon skoro deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita" Sofija Janićijević imala je priliku da pogleda svoje uspomene.

Foto: TV Pink Printscreen

S obzirom na to da je bila učesnica i Elite 8 prikazane su njene uspomene i iz tog vremena. Ona ja na početku sezone proglašena misicom Elite.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je tada tvrdila da joj se neće dogoviti ljubav u rijalitiu, ali je ubrzo sve demntovala kada je ušla u vezu sa Borislavom Terzićem Terzom koji je ostavio svoju trudnu verenicu Milicu Veličković zbog nje.

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je gledala uspomene sa njim ona je umirala od smeha dok je Terza menjao sve boje.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo su prikazane i njihove brojne skandalozne svaše kada su jendo drugom uputili najstrašnije vreči, a ona je posebne uvrede izrekla na račun njegove porodice i ćerke.

Foto: TV Pink Printscreen

Ponovo se odlučila za ulazak u novu sezonu, u Elitu 9, kada je nakon nekog vremena ponovo uplovuila u vezu sa Terzom. U toku njihove veze isplivala je njena afersa sa 41 godinu starijim mupkarcem koja je mesecima unazad tresla Belu kuću. Mesecima je demantovala da je bila sa Danetom, da bi kasnije, kada su dokazi isplivali na površinu priznala da ga je muzla za novac.

Foto: TV Pink Printscreen

Cela Elita je prvi put videla poruke putem kojih je Sofija izvlačila novac od Daneta, a Terza zamalo nije propao u zemlju od stida.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić

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