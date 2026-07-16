Finalna izbacivanja napravila karambol u Beloj kući! Njih dvoje su sinoć zauvek NAPUSTILI ELITU! (VIDEO)

Posle deset meseci ljute borbe, suza, smeha i neverovatnih obrta, došlo je vreme da se svedu računi, a njih dvoje su zauzeli 29. i 30. mesto u ovom serijalu Elite.

Prethodna noć bila je prekretnica u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita 9", jer su počela finalna izbacivanja.

Milan Milošević ušetao je u Belu kuću nakon oglašavanja prvog gonga kako bi učesnicima saopštio ko večeras zauvek napušta Belu kuću i zauzima 30 mesto u ''Eliti 9''.

- Najugroženiji učesnici ovog trenutka je Sara Stojanović. Njeni glasači su zakazali. O tvojim uspomenama sve grmi, niko ne zna zbog koga si plakala - rekao je Milan.

- Sara je prva koja je ugrožena ove noći, ali nije sama. Sledeća osoba koja je ugrožena i može se pridružiti Sari, ko li je u pitanju. Da li je neko ko je prodao svoju porodicu, neko ko je praštao najteže uvrede, da li je neko ko nema glasova u ovom trenutku. Boro pridruži se Sari. - rekao je Milan.

- Da čujem srce Hana. Anastasija je ugrožena i ovog trenutka će se pridružiti Sari i Bori - rekao je Milan.

- Anastasija Brčić zauvek napušta Elitu 9 - rekao je Milan.

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju Anastasiju Brčić koja je zauzela 30. mesto u Eliti 9, te je sa njom porazgovarala o njenom učešću i vezi sa Borom Santanom.

- Baš me briga, kamere postoji. Priče su uvek kružile. Sam prostor, kad se navikneš na osobu, sve je uticalo. Uvek ideš na tu osobu. Da nije bilo njega ne bih imala stresne situacije, ali posle par dana kad se smire strasti on priđe i izvini se. On nije osoba koja zna da teši. Ja sam osoba koja voli da priča akd ima probleme i tu smo imali sukob o razmišljanju. U tim situacijama je uz mene bila moja ekipa više nego on. Ja sad idem kući jer moram da vidim moju porodicu, a posle ćemo se čuti. Ja mislim da nema ništa od ovoga, ali videćemo se. Ja sam imala želju da uđem u rijaliti jer sam želela novu avanturu u životu. Moj prijatelj Ognjen me naveo na ovaj put - rekla je Anastasija.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Ponovo juče haos, fizički kontakt, a rekli ste nikad više - rekao je Milan.

- Strašno Milane, već me blam svega. Pokušavao sam da malo spustim loptu, ali džaba. Napravio sam ljubomorne scene, ali to je prirodna reakcija. Ja sam imao reakcije i kod Stanije gde se samo ljubila. Mi smo se dogovarali i ja sam glumio. Ja sam se plašio šta će izaći i za mene. Filip je sa svačijom devojkom bio, to je poniženje za sve mupkarce - rekao je Asmin.

- Samo ću se mami i tati izviniti. Ne kajem se jer je rekla da sam želeo smrt detetu. Dozovlio sam da i pričaju da sam bio loš otac, a ja sam bio predobar.Sve najhore stvari sam priznao. Boli me kad od mene prave ono što nisam.Stanija mi je toliko fejk osoba, a Aneli ima drugu težinu jer imamo dete. Da sam bio sa njom u beogradu u vezi davnih dana bih pobegao, ne mogu da verujem da sam bio toliki slepac. Ona napolju nikad nije bila takva - rekao je Asmin.

- To je bila vanbračna zajednica. Nije me varala dok smo bili zajedno. Pisala mi je svaki dan, vređala me, udarila mi je sestru, rekla mi je da bih opštio sa trudnom snajkom i zato je dobila šamar. Ja sam Maji prešao preko uvreda, ali nisam joj zaboravio. Ja Maju volim. ne znam da li je do prostora, ali znam da je volim. Da nemam osećaj pustio bih je da lupa glavom o sto. Taki može da me zove kako hoće. Ona je meni rekla da ga je pojela slava kao i moje. Pravi muškarac ne rešava stavri preko medija. Taki treba da shvati, ja imam svoje pare i ne treba mi Majin stan. Ja ne želim da se svađam sa njim zbog njegove ćerke. Mogu i ja da unajmim obezbeđenje. Ja nemam problem sa Takijem i njemu mogu da se izvinim - rekao je Asmin.

Borislav Terzić Terza prepričavao je Asminu Durdžiću detalje vrele akcije sa Sofijom Janićijević.

- Koga si j*bao? - pitao je Asmin.

- Sa Sofijom. Znaš šta je ono? Kao buldožer kad uđe u straćaru - rekao je Terza.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem i Stanijom Dobrojević.

- Stanija mene šokira iz dana u dan. Ona se na uspomene digla i špočela da govori sve i svašta. Ona kao da je ljubomorna što imam ćerku sa Asminom. Mi smo ti koji smo tri i po godine živeli zajedno. Provodili smo vreme svaki dan sami. Niko nam nije pomagao niti dolazio. Kunem ti se u celu porodic u da smo imali takav stan, gala, a da budu opušci. On nije pušio u kući nego na terasi zbog male. Mi smo psa dali da ne bi mala... Čistila sam po ceo dan i čuvala Noru. Kada joj je Mića spomenuo slike sa Kikijem, rekla je da zna zašto su ih stavili da bi imali šta da joj prebacuju. Cela nacija je brujila o njihovom odnosu. Ona je takva zlobnica. Kao da joj je krivo što ja imam tu težinu. Zna da nema težinu kao ja. Zbog nje je on ostavio mene i Noru na najgori mogući način. Ja se nadam da napolju postoje sve prepiske. Mik smo imali haos kasd je on zapratio tu slikarku. - rekla je Aneli.

- Kakav je to čovek koji ne zna s kim hoće da bude? - pitao je Milan.

- Monstrum. Mene non ne može više nikada da vrati u životu. Nemam opravdanje za hotel. On je veliki manipulator. Vratio me je na sam početak kojim sam se ja zadovoljila. Ja sam htela porodicu na okupu. Kad bih ja mogla da uđem u orhideju, tu su sve poruke. On kaže da imam sidu i da umirem za mesec dana, da su stigli rezultati. Hteo je psihički da me uništi, a ovamo se izvinjavao - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću nakon drugog oglašavanja gonga kako bi takmičarima Elite 9 saopštio ko je zauzeo 29. mesto.

- Prva ugrožena je Milena Kačavenda - rekao je Milan.

- Kačavenda nije jedina ugrožena, ali će joj se pridružiti i Nerio - rekao je Milan.

- Večeras su glasači zakazali i kod Bebice. Pridružiće im se i Murat. Peta osoba koja će im se pridružiti je Uroš Stanić - rekao je Milan.

- Murat napušta Elitu - rekao je Milan.

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je u studiju Murata Asylguzin koji je zauzeo 29. mesto u ''Eliti 9'', te je sa njim porazgovarala o njegovom učešću.

- Ludilo mozga. Deset meseci kao život. Sad vrlo dobro znam jezik. Kad sam ušao nisam znao pet rečenica da sastavim. baš čudan osećaj. Svašta smo prošli, pakao, ljubav, svađe. Baš sam zahvalan na ovoj prilici i isustvu. Ovo je škola. Za ponos mi je što sam ostao do kraja. Nisam dao da uđem u neki konflikt. - rekao je Murat.

- Šta se desilo između tebe i Sare? - pitala je Dušica.

- Bez obzira šta je ona radila, ja sam se ponižavao više puta. Uvek mi je bilo žao kao i pre 10 minuta - rekao je Murat.

Nakon što je Murat Asylguzin zauzeo 29. mesto u ''Eliti 9'', Sara Stojanović totalno se slomila nakon njegovog ispadanja.

Nakon što je Murat završio svoje učešće u superfinalu, Sara nije uspela da sakrije koliko ju je njegov odlazak pogodio. Ona se u jednom momentu povukla na dok, gde su je emocije u potpunosti savladale, a suze nije mogla da zaustavi.

U jednom trenutku, grcajući u plaču, zapevala je pesmu ''Imendan'', pokušavajući na taj način da izbaci sve što je osećala. Svaki stih pesme pevala je sa knedlom u grlu, dok su joj suze neprestano tekle niz obraze, pa je jasno da se teško miri sa Muratovim odlaskom iz Bele kuće.

Autor: R.L.