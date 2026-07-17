Dve devojke napustile superfinale! One su sinoć izbačene, u studiju LILE GORKE SUZE kad su se čule sa svojim porodicama! (VIDEO)

Elita 9 je ušla u svoju završnicu, svake noći se održavaju finalna izbacivanja, a u ponedeljak će publika svojim glasovima odabrati i pobednika ove sezone.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana su Finalna izbacivanja, a iz Bele kuće iselile su se dve takmičarke. Ipak, dok se nije oglasio gong za presek glasova, i dok voditeljka Dušica Jakovljević nije ugostila izbačene, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa pojedinim učesnicima.

Prva je na razgovor sa Darkom došla Stanija Dobrojević.

- Vreme je da sumiramo neka dešavanja i da podvučemo crtu. Rekla si: "U ovoj priči niko od nas četvoro nije pobednik", šta si zapravo želela da nam kažeš - pitao je Darko.

- Kada se realno sagleda, na stranu sukobi, mislim da su Maja i Asmin tu želeli da dobiju, ali su i njih dvoje gubitnici. Aneli je ostavljena, neću da ulazim u to da je bilo drugih žena, onda mene što je zavlačio tri godine, pa se na kraju završilo izdajom i izabrao je rijaliti...Od starta sam mu rekla da me zanima porodica, dom i to, a ako će da dolazi što sam Stanija Dobrojević, to me ne zanima, jer sam svesna da sam muškarcima meta. Sama sam kriva, gradila sam taj imidž, pa sam zbog toga muškarcima objekat. On je sve živo izlagao, ja sama sebi mogu da priuštim taj lagodan život, tako živim već 20 godina. Greota je zavlačiti nekoga, a nemaš iskren motiv i cilj - rekla je Stanija.

- Iz vaše priče smo saznali da ste obojoe težili zajedničkom životu i porodici - pitao je Darko.

- Ako je on došao u Majami i išao da krišom nekom pravio dete, šta da se nije desio pobačaj?! Govoriš Aneli da ćeš da joj se vratiš, pa da se vrati u Dubrovnik, šta hoće, da ima dve žene na dva kontinenta, možda bih za pet godina saznala da ona postoji, da ona nije ušla ovde?! Aneli ispada da govori istinu o njegovom prvom detetu, po reakcijama porodice za Novu godinu. On je na kraju izabrao rijaliti i druge žene, i sve ovo, a mene je izdao zbog svega toga. Maja, koja po svaku cenu je želela da uzme nešto što je moje, da bi bila Stanija Dobrojević...Ja sa ovim likom nisam bila u vezi, ali svi mi koji ovde dođemo, pokaže se stvarno stanje karaktera, ko si i šta si. On je unesrećio i treću ženu, ali je i on nesrećnik, on nije nasmejan, osim što sam videla u sačekuši. Faca mu je iskrivljena, demonizovan, demoliran, nije lik kog ja pamtim - rekla je Stanija.

Asmin Durdžić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šaša baru, te je otkrio kako se oseća tik pred samo superfinale ''Elite 9'', ali je progovorio i o odnosu sa svojom devojkom Majom Marinković i veoma turbulentnom periodu kroz koji prolaze.

- Razgovarao si juče sa Milanom Miloševiću o odnosu sa Majom. Pričao si jednu priču, a posle pola sata je opet došlo do svađe sa Majom - rekao je Darko.

- Kada sam završio intervju, ja sam rekao Milanu da pozdravi moje roditelje, pa je Aneli prolazila tu, on je njoj nešto dobacio, rekao joj ''lavice'', a Maja je to shvatila kao moje osmehivanje Aneli. Meni to nije normalno, te Majine i moje rasprave. Ipak za par dana treba da izađemo iz rijalitija i da naše roditelje pogledamo u oči - rekao je Asmin.

- Kako iz tog besa, afekta i mržnje, dođete do strastvenih poljubaca i žestokog se*sa? - upitao je Darko.

- Juče nakon te svađe ga nismo imali. Desi se da izgovorim svašta, da ja kažem nešto. Maja mora da bude svesna toga da ja ne mogu da kažem da Staniju ne mrzim, bilo je šta je bilo, ne mrzim je, ali Maja to ne može da podnese. Maja ima sad problem jer želim da smršam, jer misli da će mene devojke gledati konstantno. Ja sam Maju zavoleo, kada je pored mene i kada smo zajedno, ne bih mogao da zamislim prostor bez nje, ali sam je i sam pitao kako zamišlja ona naš ondos. Napolju mene žene zovu, sekretarice, mislim na poslovne razgovore, ali ne znam kako će Maja to da prihvati. Maja je veoma lepa, simpatična, zanimljiva, ali da ona ljubomoriđe na Milenu Kačavendu, Teodoru Delić. Da ljubomoriše na Aneli, s kojom sam u najvećem ratu, to ne mogu da verujem. To je isto kao da ja ljubomorišem na Lepog Miću. Maji sam rekao da se njen i moj život ne uklapa, jer kad ja čujem njen jeda dan u Budvi, onda to shvatim - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević ušetao je u Belu kuću nakon što se oglasio gong, otkrivši učesnicima Elite 9 da je za večeras napravljen prvi presek, pa je tako porazgovarao sa njima, a potom je podigao najugroženije učesnike u ovom momentu.

- Došlo je vreme da se pozdravimo sa nekim od vas, jer je došlo vreme da neko od finalista napusti Belu kuću. Pre nego što podignem finaliste koji su ugroženi u ovom trenutku, da li ima neko neki loš osećaj vezan za svoj opstanak u Eliti - rekao je Darko.

- Ja uvek imam osećaj, uvek imam taj osećaj. I prošle godine i sada...Kraj učešće, moguće, ali svakako idemo kući, ne treba niko da žali - rekla je Dragana.

- Dušica, Dragana, Hana i Dačo, vreme je da im se pridruži i peta osoba posle prvog preseka, a to je Sofija Janićijević - rekao je Darko.

- I vreme je da se još jedna osoba pridruži Sofiji, Dušici, Hani, Dači i Dragani, a to je Mina Vrbaški - saopštio je Tanasijević.

- Vreme je da jedna osoba sedne i da joj olakšamo ovo veče. Mina, Dačo, Hana, Dragana, Dušica i Sofija...Vreme je da sedne u ovom trenutku Dušica. Bezbedna je u ovom trenutku i Hana. Sešće još jedna osoba koja je bezbedna, a to je Mina...Sofija, Dragana i Dačo. Sigurna je još jedna osoba, a to je Dačo Virijević. Dragana ili Sofija, gledaoci glasaju za pobednika Elite od ponedeljka. Neki će plakati, neki likovati, ali vreme je da saopštim da je odlukom gledalaca sada izbačena Dragana Stojančević - saopštio je Darko.

Nakon što je voditelj Darko Tanasijević otkrio da je Dragana Stonančević nakon preseka dobila najmanji broj glasova publike i zauzela 28. mesto, njena devojka Jovana Tomić Matora je skupila snage da izusti samo nekoliko reči.

- Budi dobra, srećo. Ajde, vidimo se. Volim te - rekla je Matora.

Dušica Jakovljević, voditeljka Elite 9, dočekala je Draganu Stojančević u studiju, te je tako sumirala sa njom utiske, a potom je pozvala njenu majku u uživo programu.

- Bilo nam je teško, nije nam ni sada lako. Imam tremu...Ja očekujem da će mama doći i da će mi reći - rekla je Dragana.

Dušica je, potom, pokušala da u uživo programu stupi u kontakt sa Draganinom majkom u kontakt, no, ona se ipak nije javljala.

Nakon odgledanog profila Dragane Stojančević, voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je da na vezi ima Draganinu majku sa kojom je porazgovarala u uživo programu.

- Može da dođe kući, dokle je tu, do šest?! Doći ću ja do šest tu - rekla je Draganina majka.

- Majka, volim te - rekla je Dragana i počela je da plače:

- Svi smo dobro, super smo svi, svi te čekamo - rekla je Dragani majka.

Sofija Janićijević bila je naredna sagovorica voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorila o najagtuelnim temama u Beloj kući.

- Da li se ti plašiš da izađeš u spoljni svet, nakon svega što se desilo? - upitao je Darko.

- Ne. Ja sam se poigrala sa tuđim emocijama, to je moja greška, ali ja to nikada neću povoti. Bilo pa prošlo, šta sad da se radi. Najgore mi je jer smo Terza i jas vređali porodice jedno drugom. Terza i ja smo imali neke naše plaonove, ali se to nije ostvarilo. To što se desilo, desilo se, ne mogu ja tu ništa da promenim. Šta je tu je. Mislim da mi je ''Elita 8'' bila najveći kanal, ali sam nekako sve to pregurala i prebrodila. Kao što sam i i rekla, najveći kanal mi je jer sam vređala Terzi poruku. Terta mi nije bilo kanal, nego greška. Onaj poljubac je jedno veliko ništa. Ništa s Danetom nisam imala. Nikada se bih dopustila da legnem pored matorog čike - rekla je Sofija .

- Kako je došlo do novog intimnog čina, posle svega što se desio? - upitao je Darko.

- Znam ja da mene Terza veoma voli, kao i ja njega, ali zbog tih neslaganja koje smo imali, rada smo rešili da raskinemo - kazala je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem o najaktuelnijim dešavanjima u Beloj kući.

- Za koga od preostalih finalista smatraš da se na najprljaviji način bori za to prvo mesto - pitao je Darko.

- Evo reći ću ti odmah u startu, koliko god imao sukobe sa njima, smatram da Anita i Luka to pokazuju. Niko ne radi ništa preterano ne znam ti ni ja šta, ali evo, sada odjednom mogu da učestvuju u emisijama. Anita sedam dana pred kraj može da učestvuje u emisijama. Anita jeste neko ko, kako da kažem, se bori za plasman i mesto i ko je toliko opterećen rijalitijem, pitanjima gledalaca, intervjuima...Nije mi neko sad preterano radio nešto što već nije, Aneli se bori pa se bori, Stanija takođe otkako je ušla - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš to što nije želela da gleda svoje uspomene, pa se šuška da je zabranjivala Luki da gleda neke segmente?! - pitao je Darko.

- Luku stiže realnost i svest šta je sve uradio i šta ga tek sve čeka. Bežali su od uspomena jer, evo, Anita je rekla da se stidi odnosa sa Matorom, izbegavala je konflikt sa njom jer zna kako je prolazila. Rekla je za Matoru da je bolji čovek od mene na kraju, ja sam samo rekao: "samo što se ne izmire, da se druže Dragana i Matora i Luka i Anita". Ja sam borbu tu o kojoj priča prošao sa njom, borio sam se za nju. Ja sam izgubio i posao kada je bio taj haos, poremetio sam sliku o sebi, kao i okruženje kada sam ušao u odnos. Iskreno, nisu bili za to, ni majka ni okruženje - rekao je Ranković.

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću nakon što se ponovo oglasio gong, kako bi saopštio ko napušta ovo veče posle drugog preseka najpoznatije imanje u Šimanovcima.

- Napravljen je drugi presek za ovu noć, još jednom finalisti ili finalistkinji će pobeći to spektakularno superfinale koje je zakazano za ponedeljak od 21 čas uživo na televiziji Pink. Vreme je da vam kažem ime prve osobe koja je ugrožena u ovom trenutku. Ova osoba je kontroverzna, o njoj se mnogo pričalo i pisalo tokom ovih deset meseci. Učešće ove osobe obeležili su brojni skandali, zbog ove osobe brojne porodice su se digle na noge. Ova osoba mnoge od vas veoma iritira, ova osoba je ugrožena u ovom trenutku, a to je Milena Kačavenda - rekao je Darko.

- Janjuš, Luka, Dušica i Milena, pridružiće im se još neko. Za tu osobu kažu da je odličan komentator, o životu te osobe mnogo se puta govorilo za crnim stolom i ta osoba je prošla mnogo toga u ovom rijalitiju. Milioni gledalaca su pomno pratili sve teške trenutke koje je ta osoba prošla u Beloj kući, ali i one lepe. Odlukom milionskog auditorijuma, nakon drugog preseka glasova, ugrožena je i Matora - rekao je Darko.

- Vreme je da spustim prvu osobu koja je sigurna u ovom trenutku, a to je Matora, glasao je Železnik...Vreme je da spustimo još jednu osobu koja je sigurna u ovom trenutku, a to je Milena Kačavenda. Janjuš, Luka, Dušica i Teodora, vreme je da vam kažem da je i ovaj presek "preživeo" Luka Vujović. Može da sedne u ovom trenutku Janjuš. I vreme je da izbacimo jednu lepoticu, da li je to Dušica ili Teodora, narod je odlučio. U ovom trenutku, Elitu napušta Dušica Đokić - saopštio je Darko.

Autor: R.L.