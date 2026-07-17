Kačavenda pokrenula rat na ČETIRI FRONTA! Jakšićka je jednim pitanjem UPALILA, trese se Bela kuća! (VIDEO)

Milena se bez problema svađa sa četiri učesnika istovremeno.

Naredno pitanje Aleksandra Jakšić, bivša učesnica, postavila je Mileni Kačavendi.

- Kačavenda, k*ravelice matora, šta ćeš prvo uraditi kad izađeš da li ćeš pod a povući crtu, bod be da li ćeš se napiti kao luda i pod ce da se posvetiš svojoj deci svom životu i da se odrekneš poroka - pitala je Jakšićka.

- Možda hoću a možda i neću, ja ću nju vrlo rado da obavestim. Ja ovde imam 4 mame, dva oca, tri sina i osam ćerki, pa ne smem da pijem. Strašno se plašim ovih ljudi, pa moram da pijem iza kreveta. Neću se posvetiti svojoj deci, zašto, ja sam dovela decu gotovu i moj muž ih je vaspitao pa su fina deca. A ja ću nastaviti da pijem i da tarlaham, a deca su odrasla, a ko otac zaglavi u p*dekani moći će da idu u posetu. Da si našla kobiletino plastičnog hirurga koji menja šake i stopala, da te potsetim kako se grickaju kokice dok se družiš sa svojom drugaricom Vanjom. Dete nisi vodila u p*dekanu da vidi oca. Razmisli o otvaranju agencije za sahranjivanje i otkopavanje maloletnih lica što si radila u Farmi - rekla je Kačavenda.

- Ako ne znaš šta da odgovoriš, ti zaokruži be - rekao je Anđelo.

- P*šikanderu, hajde sedi dole - rekla je Kačavenda.

- Ne postoje glupa pitanja, ja bih ovde stavio pod a - rekao je Janjuš.

- Promeni prezime svog muža jer te se muž stidi - vikao je Uroš.

- Razmisli ti kako ćeš od blama kad saznaš da ti se majka k*eše sa magacionerom - rekla je Kačavenda.

- Ova žena se up*šava gde stigne, padne gde stine. Kad si alkoholičarka - rekao je Uroš.

- Ja nikad nisam rekla da je Kačavenda nemajka i da je loša majka. Ja i Lazar kad smo sedeli u restoranu, on mi je rekao da je mama non-stop na telefonu, da ona ni ne primeti kad su ručak završili - rekla je Sofija.

- Ova lažovka, videli smo da je gospođica demant, ja nisam raspoložena, ostali jesu, ona je rekla da pijem iza kreveta, neka se brine gde joj je majka i kako njena porodica preživljava sve ovo što je ovde izašlo - rekla je Kačavenda.

Autor: R.L.