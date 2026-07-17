Žestoko rešetanje: Jovana advokatica se oglasila u Eliti i postavila tri šok pitanja, ovome se takmičari nisu nadali! (VIDEO)

Kao i svaki put do sad pokazala je da je bez dlake na jeziku!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Jovana Mitić postavila je pitanje Mileni Kačavendi.

- Milena, sad da možeš da pošalješ SMS Mileni pre septembra 2025. godine šta bi joj rekla? - pitala je Jovana.

- Ja bih sebi rekla: "Izdrži legendo, nije lako kad je teško, ali možeš ti to" - rekla je Milena.

Sledeće pitanje Jovana je postavila Viktoru.

- Viktore, da li znaš definiciju za sramotu? Ako znaš da li se bar malo stidiš za sve što si rekao Filipu Đukiću o meni kod bazena? - pitala je Jovana.

- Ako ćemo o definiciji sramta mislim da govore klipovi njeni šta je ovde radila i mislim da se mnogo više izblamirala. Ovo pitanje treba ja njoj da postavim i da je pitam da li je se sin stidi nakon njenog učešća. Ja sam Filipu pričao da žena nije normalna i da nije znala šta ovde radi, a da je na taj način pokušavala da se istakne - govorio je Viktor.

Još jedno pitanje Jovana je postavila Borislavu Terziću Terzi.

- Terza, šta si izgubio ove godine u Eliti, a da pobeda ne može da nadomesti? - pitala je Jovana.

- Mislim da se ove sezone nisam obrukao nešto. Najveći blam je prošle godine kad je bilo sve ono sa Sofijom. Izgubio sam jer nisam bio sa malom i možda nije trebalo da uđem u ovu sezonu da bih imao bolju komunikaciju sa detetom. 10 meseci nije malo. Izgubio sam vreme, ali se nadam da ću to da nadoknadim - pričao je Terza.

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Autor: A. Nikolić