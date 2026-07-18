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Što se Ane Karenjine i srpskog tiče, 5,0! Urnebesno prepucavanje Stanije i Janjuša oko pročitanih knjiga, on izgrdio njenog dekana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stanija ga vratila na fabrička!

Marko Janjušević Janjuš krenuo je ponovo sa provociranjem Stanije Dobrojević, pa mu je ona brže-bolje odgovorila u svom stilu.

- Engleski razumem super i dobro se sporazumevam. Jedino nisam dobra na engleskom, kad sam bila sa Rusom da ga isp*čkaram. Što se Ane Karenjine i srpskog tiče, 5,00. Uvek sve petice, državni fakultet. Opštu kulturu zakucavam jer sam išla u srednju ekonomsku, ali lovu vrtim odlično. Nemoj ti mene pored svih ološa da pitaš. Ponižavaš me kao da sam retard.To možeš sa Nikojom i ovim drugim, a sad idem da se sunčam - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bao bih ja tom dekanu mater što ti je dao fakultet. Pitao sam je samo ko su joj tri omiljena pisca. Nisam ja mnogo pročitao, petnaestak knjiga možda. Pročitao sam "Nož" - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja pravim cirkus po Ani Karenjini - rekla je Sofija.

- Ona je k*ravela koja se sama za sebe napisala knjigu - rekao je Janjuš.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Autor: A.Anđić

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