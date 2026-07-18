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To je prava porodica! Luka progovorio o Đukićevim roditeljima, pa otkrio zašto nisu spomenuli Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponosan na svoju porodicu.

Filip Đukić dobio je reč da prokomentariše poruku svoje porodice.

- Keva i ćale klasika an sprdnju, a brat je prvi put snimio klip. On ne voli da se slika, a kamoli ovo. Jedva čekam da ih vidim.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drago mi je da su mu poslali podršku i koliko priča o njima - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je prava porodica. Podrška njima su bili od prvog dana. Oni kao da su jedno, ne vidi se razlika u članovima. Zoki je takav. OIni Aneli nisu spomenuli, neće njemu da staju na put - rekao je Luka.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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