To je prava porodica! Luka progovorio o Đukićevim roditeljima, pa otkrio zašto nisu spomenuli Aneli (VIDEO)

Ponosan na svoju porodicu.

Filip Đukić dobio je reč da prokomentariše poruku svoje porodice.

- Keva i ćale klasika an sprdnju, a brat je prvi put snimio klip. On ne voli da se slika, a kamoli ovo. Jedva čekam da ih vidim.

- Drago mi je da su mu poslali podršku i koliko priča o njima - rekla je Aneli.

- To je prava porodica. Podrška njima su bili od prvog dana. Oni kao da su jedno, ne vidi se razlika u članovima. Zoki je takav. OIni Aneli nisu spomenuli, neće njemu da staju na put - rekao je Luka.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Autor: A.Anđić