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Dama se ne postaje, ona se rađa! Aneli i Asmin ponosni na Noru, ona poslala mami emotivnu poruku i zapevala: Nemoj više... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nisu očekivali da će videti ove kadrove!

Naredna poruka je bila za Aneli Ahmić od njenih prijatelja i ćerke Nore. Aneli nije mogla da sakrije uzbuđenje.

Anelin prijatelj je puno pozdravio i njenog bivšeg verenika Janjuša i pozvali su ga u Dubrovnik.

Foto: TV Pink Printscreen

- Volim te jako i nemoj više ići nigde- rekla je Nora, a onda je zapevala pesmu "Terasa sa poglednom na zid".

- Srce mi lupa na sto. Ovo su moji prijatelji Dragan i Tina. Uzbuđena sam! Ne mogu da verujem kako priča, bolje nego na klipu za Novu godinu. Anđela je njena najbolja drugarica od moje drugarice Tine. Ovo su moji prijatelji iz Dubrovnika. Drago mi je da su mi poslali klip. Hvala od srca, volim ih puno - rekla je Aneli.

- Bilo mi je drago da sam vidoe nešto aktuelno od Nore. Ima već damski hod. Dama se ne postaje, ona se rađa. Lepa je kao lutka. Samo se nadam da ne postane pevačica - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

- Suze su mi krenule kad sam video dete. pozdraviću čoveka kog sam, jako zgotivio - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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